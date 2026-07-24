Tadej Pogacar le hace la mejor promesa a Isaac del Toro de cara a la penúltima etapa del Tour de Francia

Abrazo entre Tadej Pogacar e Isaac del Toro tras la etapa 19 del Tour de Francia 2026.

El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026, aseguró que su misión en la penúltima etapa de la carrera es asegurarse de que el mexicano Isaac del Toro conserve el tercer puesto de la clasificación general para que conserve el maillot blanco.

“Hoy fue mi día para aprovechar la oportunidad de ganar y mañana nos aseguraremos de que Isaac luche por este hermoso maillot blanco y por el podio”, aseguró al respecto el ciclista esloveno ante los medios de comunicación.

¡POGAČAR SE SUMA A LA MISIÓN DEL TORITO!🇲🇽🤝🇸🇮



Tadej Pogačar dejó claro que peleará para ayudar a Isaac del Toro en la batalla decisiva por el maillot blanco del Tour de Francia. 🚴‍♂️🤍 pic.twitter.com/nphDBYiV0f — Claro Sports (@ClaroSports) July 24, 2026

“No era un secreto que hoy quería esta victoria”, agregó Tadej Pogacar, compañero de Isaac del Toro, acerca del primer lugar conseguido en la etapa 19 del Tour de Francia 2026.

Pogacar esperaba un ambiente más adverso en la etapa 19

Tadej Pogacar reconoció que el ambiente en la subida al Alpe d’Huez en la etapa 19 del Tour de Francia 2026 lo sorprendió por lo respetuoso que se comportó el público.

“Lo esperaba peor, se han portado bien. Es algo indescriptible, correr en medio de la masa que se abre para ti y te anima. Pensaba que iba a tener que enfrentarme a ellos, pero han sido amables y me han respetado”, aseveró el compañero de Isaac del Toro.

“Creo que ha sido un buen día para el equipo. Tadej ha estado increíble en una subida muy bonita. Yo la subía por primera vez y ha sido algo espectacular, he terminado muy feliz con la experiencia y con el resultado”, dijo por su parte el pedalista nacido en Ensenada, Baja California.

¿En qué lugar terminó Isaac del Toro en la etapa 19 del Tour?

El mexicano Isaac del Toro culminó en el séptimo sitio en la etapa 19 del Tour de Francia 2026, resultado que le permitió mantenerse en el tercer puesto de la clasificación general.

El Torito concedió +0:12 al belga Remco Evenepoel, segundo, pero el de Ensenada le ganó +0:04 al español Paul Seixas, quien es cuarto de la general.

A falta de dos etapas para que concluya el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro conserva el maillot blanco como el mejor piloto joven de la carrera.

EVG