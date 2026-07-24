LeBron James deja a los Lakers por los Philadelphia 76ers: “un viaje una última vez”

LeBron James se decidió por los Philadelphia 76ers. El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA hizo el anuncio en redes sociales el viernes y manifestó que será su “última decisión”, además de que llega después de que considerara seriamente el retiro.

“Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez”, expresó James.

El astro de 41 años escribió que se sintió “acabado” cuando concluyó su 23ra temporada en la NBA la última con los Lakers de Los Ángeles. “Estaba bastante seguro de que jugué mi último partido”, manifestó James. ”Fui sincero en esa última conferencia de prensa cuando dije que necesitaba mirarme a mí mismo y decidir si todavía amo este juego. Todavía amo de verdad este juego, y aún tengo más para dar”.

TE RECOMENDAMOS: Ciclismo Isaac del Toro termina séptimo en la etapa 19 del Tour de France y se mantiene en la tercera posición general

James está listo para firmar un contrato modesto de 8 millones de dólares por dos años con los Sixers, según ESPN. La temporada pasada ganó casi 53 millones de dólares.

“No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme", señaló James. “Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme al máximo. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”.

James celebró su decisión en Instagram con un video de momentos destacados de su carrera, acompañado por “Dreams and Nightmares” del rapero de Filadelfia Meek Mill, el himno deportivo adoptado por los equipos de la ciudad.

El video termina con la letra: “hold up, wait a minute. Y’all thought I was finished?” (espera un rato, ¿se estaban creyendo que yo estaban acabado?) y corta a un logo de los 76ers.

Así como James lo hizo por Cleveland cuando puso fin a una sequía de campeonatos de 56 años para la ciudad al guiar a los Cavaliers al título en 2016, puede romper una prolongada sequía de títulos para los Sixers.

Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos en la segunda ronda por los Knicks de Nueva York, reinantes campeones de la NBA.

La mayoría de los sitios de apuestas tenían a los Sixers con cuota de 9-1 para ganar el campeonato, detrás de Oklahoma City, San Antonio Spurs y los Knicks en la tarde del viernes.

James se suma a un equipo de los 76ers que no conquista un campeonato de la NBA desde 1983 y que no ha superado la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001.

Llega a un equipo que debería presumir uno de las mejores quintetos titulares de la NBA, que incluye a los también All-Stars Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, adquirido en un sorprendente acuerdo de la temporada baja con los Celtics.

Maxey publicó una historia en Instagram en la que se lo ve celebrando en un gimnasio y gritando “what!? what?!” por la noticia, mientras Brown escribió en X “#throwtheballup”. Brown escribió eso en su nota de presentación a Filadelfia, y ya ha sido plasmado en vallas publicitarias por toda la ciudad.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, incluso proclamó el viernes como el “Día de LeBron James” en el estado. Resultó que, con el acuerdo por Brown, el nuevo presidente del equipo de los 76ers, Mike Gansey —una estrella del baloncesto escolar de Ohio junto a James— apenas estaba comenzando su verano de sorpresas.

Ganó sus cuatro campeonatos de la NBA en etapas con Cleveland, Miami y los Lakers de Los Ángeles. James dejó a los Lakers tras una etapa de ocho temporadas destacada por el título de la NBA de 2020.

James es el jugador activo de mayor edad de la NBA, con 41 años, y el único jugador en la historia de la liga con una carrera que abarca 23 temporadas; la próxima será la 24. Durante más de dos meses han abundado las especulaciones sobre su futuro, que comenzaron oficialmente en mayo cuando los Lakers fueron eliminados de los playoffs de la NBA.

El currículum de James no tiene comparación en la historia de la NBA. Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas, y fue integrante del equipo del aniversario 75 de la NBA.

También viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 puntos, 7,5 rebotes y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

James comenzó su carrera en Cleveland en 2003 y pasó siete temporadas con los Cavaliers antes de irse a Miami por cuatro temporadas —donde ganó sus dos primeros títulos de la NBA—. Luego regresó a Cleveland por cuatro temporadas más, incluida aquella campaña del título en 2016, y se marchó en 2018 a los Lakers.

Se creía que Cleveland y Miami volvían a estar en el radar de James mientras sopesaba esta decisión. James escribió: “Gracias LA. ¡A Miami la amaré por siempre y el noreste de Ohio siempre será mi hogar!”. Durante las próximas dos temporadas, el hogar profesional de James estará en Filadelfia.

aar