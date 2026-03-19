LeBron James sigue haciendo historia y ahora rompe un récord que parecía imposible desde hace 30 años

LeBron James fue titular para los Lakers de Los Ángeles contra el Heat de Miami, lo que significó el partido de temporada regular número 1,611 de su carrera e igualó la marca histórica de la NBA de Robert Parish.

Parish (apodado “Chief” durante gran parte de su carrera como jugador) mantuvo el récord durante casi 30 años. Ahora le pertenece a James, alguien que ha tenido el apodo de “King” durante gran parte de su vida en el baloncesto y que ahora tiene otro récord más en lo que parece un currículum interminable de logros dentro del juego .

“Creo que entiende la importancia de su posición y habla todo el tiempo de no engañar al juego y de reconocer que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Con eso viene mucha responsabilidad, y hace todo lo que puede para estar a la altura de esa responsabilidad”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

Las marcas no existen para LeBron James

La marca de partidos jugados será una más en la larga lista de récords de la NBA de James, quien ya ocupa el primer lugar histórico de la liga en varias categorías, incluidas puntos anotados, minutos jugados, tiros de campo encestados y tiros de campo intentados.

También es el poseedor del récord de la NBA con 23 temporadas disputadas, 22 selecciones al Juego de Estrellas y 21 selecciones al equipo All-NBA.

“Simplemente tienes que respetar absolutamente su nivel de espíritu competitivo. Está compitiendo contra no sólo toda la liga, sino que también está compitiendo contra el Padre Tiempo y le está haciendo la vida imposible al Padre Tiempo”, añadió el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

LeBron James está irreconocible

James encestó 13 de 14 tiros de campo en la victoria del miércoles, igualando la mejor actuación de tiro de su carrera en la NBA.

James golpeó su codo derecho contra la cancha en los minutos finales de la victoria del miércoles, permaneció en el suelo brevemente y hizo una mueca de dolor evidente.

Los Lakers lo incluyeron originalmente como una decisión a la hora del partido para el jueves por artritis en el pie izquierdo, pero James llegó a la arena horas antes del partido, siguió su rutina normal, luchó contra la fatiga y decidió jugar en Miami, una ciudad a la que llamó hogar durante cuatro temporadas, en las que ganó los dos primeros de sus cuatro campeonatos de la NBA.