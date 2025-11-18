¡Simplemente el Rey! LeBron James rompe otro récord y demuestra que es uno de los mejores de la NBA

LeBron James logró un nuevo récord en su exitosa carrera este martes al convertirse en el primer jugador en la NBA que disputa 23 temporadas en la liga de basquetbol más importante del mundo, luego de debutar en la actual campaña con los Lakers en el encuentro ante el Jazz.

King James dejó atrás al también legendario Vince Carter, con quien compartía la marca de 22 temporadas en la principal liga de basquetbol de Estados Unidos, en la que el originario de Akron, Ohio debutó el 29 de octubre del 2003 con los Cleveland Cavaliers.

THE ONLY ONE 👑



LeBron has played in an NBA-record 23 seasons!



Watch King James' season debut live on NBA League Pass: https://t.co/jurGp6BZZG pic.twitter.com/WTAdryAdD4 — NBA (@NBA) November 19, 2025

¿Por qué no había debutado LeBron James en la NBA 2025-2026?

LeBron James, de 40 años de edad, no había entrenado con los Lakers desde que desarrolló ciática antes del inicio del campamento de entrenamiento a finales de septiembre, y se perdió un partido inaugural de temporada por primera vez en su carrera en la NBA.

El máximo anotador en la historia de la NBA se reincorporó a los Lakers después de su regreso de una gira de cinco partidos, pero Chosen One reconoció que aún tenía trabajo por hacer antes de estar en plena forma de juego.

LeBron James se unió a los South Bay Lakers de la G League para practicar la semana pasada mientras aumentaba su actividad en la cancha con su primer trabajo de cinco contra cinco desde la primavera pasada.

¿Cuántos títulos ha ganado LeBron James en la NBA?

El experimentado LeBron James ha ganado hasta el momento cuatro títulos de la NBA, de los cuales dos los obtuvo con el Miami Heat, uno con los Cleveland Cavaliers y uno con Los Angeles Lakers.

King James consiguió sus trofeos con Miami en las Campañas 2011-2012 y 2012-2013. Con los Cavs se coronó en el ciclo 2015-2016, mientras que con los Lakers fue campeón en la Temporada 2019-2020.

EVG