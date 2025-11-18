Copa Mundial FIFA 2026: ¿Cómo solicitar el FIFA Pass para tener una visa exprés?

La Copa Mundial FIFA 2026 será la primer copa mundial organizada por México, Estados Unidos y Canadá, y como en cada una de sus ediciones, se espera que miles de aficionados acudan a los partidos de fútbol.

Durante una reunión que se dio este lunes en la Casa Blanca, en la que se trataron temas sobre la Copa Mundial FIFA 2026, y el grupo de trabajo estuvo entrado en determinar algunas cuestiones relacionadas con la logística y seguridad del evento.

Además, se anunció que las personas que quieran viajar a Estados Unidos para poder acudir a uno se los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 podrán tramitar su visa aún más rápido.

Esto debido a que, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que las personas que tengan un boleto para los partidos de la Copa Mundial tendrán acceso prioritario para las citas de entrevistas.

Para que los aficionados del fútbol puedan estar seguros de que podrán disfrutas de los partidos de la copa mundia, se instauró el Sistema de Programación Prioritaria de Citas de la FIFA.

Copa Mundial FIFA 2026 ı Foto: Especial

¿Qué es el FIFA Pass y cómo obtenerlo?

El FIFA Pass es un nuevo sistema para adquirir citas de visado de manera prioritaria, y para poder acceder a este, se debe contar con boletos para la Copa Mundial FIFA 2026, ya que con estos se podrá entrar al portal FIFA para hacer el trámite más rápido.

De acuerdo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este trámite únicamente será distinto a los demás porque se dará prioridad para agendar las citas para realizar la entrevista para obtener la visa.

Detalló que para obtener el FIFA Pass se realizará la misma verificación que se hace en cualquier caso para obtener una visa, pues únicamente se trata de una atención prioritaria para que el tiempo de espera sea menor.

Por medio de una publicación, el presidente de la FIFA informó que esta nueva medida es una forma “de demostrar que América da la bienvenida al mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026”

Asimismo, señaló que con este pase se puede garantizar que los aficionados que asistan a alguno de los partidos que se llevarán a cabo en Estados Unidos puedan tener una buena experiencia sin importar desde que país realicen su visita.

Publicación del presidente de la FIFA ı Foto: IG: @gianni_infantino

Para solicitar el FIFA Pass, únicamente se requiere ingrear a la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se encuentra un apartado de la Copa Mundial FIFA 2026 para solicitar una cita prioritaria.

Además de esto, quien quiera solicitar el FIFA Pass debe obtener una cita mediante las embajadas de Estados Unidos de su país que cuenten con citas disponibles para poder tramitar la visa.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información respecto a este trámite, pues se informó que durante el 2026 se dará más información al respecto para las personas que soliciten una cita.