Copa del Mundo 2026: Conoce a los clasificados AL MOMENTO al máximo torneo de la FIFA

Croacia y Francia se convirtieron en la selección 29 y 30 en asegurar su participación en la Copa del Mundo del 2026, luego de que lograron resultados positivos por 4-0 sobre Ucrania y 3-0 a Islas Feroe, respectivamente, para quedarse con el primer puesto de su grupo

Es el cuarto Mundial consecutivo para el equipo liderado por el mediocampista del Milán, Luka Modric, mientras que Les Blues es la octava vez consecutiva que se clasifican a la Copa del Mundo, además de que disputarán el torneo como los actuales subcampeones.

Joško Gvardiol, el defensa del Manchester City, fue el encargado de abrir el marcador y encaminar a Croacia a la victoria para adjudicar el boleto a la Copa del Mundo del 2026, la primera que contará con la participación de 48 selecciones.

Todas las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026

México (Anfitrión)

Estados Unidos (Anfitrión)

Canadá (Anfitrión)

Japón-AFC

Irán-AFC

Uzbekistán-AFC

Corea del Sur-AFC

Jordania-AFC

Australia-AFC

Nueva Zelanda-OFC

Argentina-Conmebol

Brasil- Conmebol

Ecuador-Conmebol

Uruguay-Conmebol

Colombia-Conmebol

Paraguay-Conmebol

Marruecos-CAF

Túnez-CAF

Egipto-CAF

Argelia-CAF

Ghana-CAF

Cabo Verde-CAF

Sudáfrica-CAF

Qatar-AFC

Inglaterra-UEFA

Arabia Saudita-AFC

Costa de Marfil-CAF

Francia-UEFA

Croacia-UEFA

Quedan 18 cupos disponibles para asistir a la Copa del Mundo 2026

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y poco a poco se van definiendo a las selecciones que participarán en el torneo organizado por la FIFA, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y que por primera vez citará a 48 equipos para disputar el codiciado trofeo.

Con el pase de Croacia, solo quedan 18 cupos para el Mundial del siguiente año; algunos se van a definir en esta Fecha FIFA y otros más se entregarán hasta el 2026, pues será entre marzo y abril cuando se lleve a cabo el repechaje para el torneo, entre las selecciones que lograron meterse a esta instancia.

Croacia y Francia conocerán a sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 el próximo viernes 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo en la ciudad de Washington D.C., evento que marca el inicio del camino al torneo, pues desde ese momento las selecciones comienzan a estudiar a sus contrincantes.

