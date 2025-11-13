La predicción de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026 que vuelve locos a sus fans y crece el odio de sus enemigos

Cristiano Ronaldo está cerca de clasificar a su sexto Mundial al hilo con Portugal y también está a menos de 50 anotaciones de ser el primer futbolista en alcanzar los 1000 goles en toda su carrera, incluyendo clubes y selección, pero esto es lo que piensa el ‘Bicho’ sobre anotar ese gol en la final de la Copa del Mundo del 2026.

“Sería demasiado perfecto. Volviendo a la realidad, todos esos datos que dijiste también me hacen feliz, obviamente. Quiero jugar este próximo Mundial, obviamente, pero paso a paso, pero si esos números que dijiste, esa película que dijiste, tuviera lugar… ahhh, no, ¡firmo!, terminar mi carrera a lo grande si tuviera que hacerlo”, expresó CR7.

Después de que las declaraciones de Cristiano Ronaldo se hicieran virales en redes sociales, muchos de sus aficionados declararon que si eso ocurre en el próximo Mundial, sería una escena completamente de cine.

Cristiano Ronaldo no jugará la última jornada de las Eliminatorias Mundialistas

Portugal tendrá que afrontar el último encuentro de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA sin la presencia de Cristiano Ronaldo en el campo, así que Roberto Martínez podría optar por Goncalo Ramos para cubrir el puesto del astro portugués.

‘El Bicho’ vio la tarjeta roja en el partido ante Irlanda por un codazo que le propinó a uno de los defensas del equipo rival y el máximo anotador de la Selección de Portugal se perderá el último encuentro de las Eliminatorias de la UEFA, encuentro en el que los lusos necesitan una victoria obligatoria.

Cristiano Ronaldo tendrá que ver el partido entre Portugal y Armenia desde la grada, ya que la tarjeta roja lo priva de ayudarle a su equipo a buscar el pase a la Copa del Mundo del 2026, la que sería la sexta aparición de CR7 en el torneo más importante de la FIFA.

Red card for Ronaldo 🛑



World cup Portugal IRELAND #WorldCupQualifiers #cristiano_ronaldo pic.twitter.com/zkVNxhVv1V — My Thoughts Now (@MyThoughtsNow22) November 13, 2025

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo al momento?

Cristiano Ronaldo continúa marcando goles tanto en el Al-Nassr como en la Selección de Portugal, tanto así que es el máximo rompe redes en la historia de las Eliminatorias Mundialistas, por encima de ‘El Pescadito’ Ruíz y Lionel Messi.

De momento, el astro portugués cuenta con 953 goles en su carrera profesional, así que está a solamente 47 anotaciones de llegar a la marca de cuatro cifras y ser el primer futbolista en conseguir este récord.

Podría ser que en una de esas, Cristiano Ronaldo logre marcar su gol 1000 en la Copa del Mundo, ya sea en cualquiera de las fases, pero que lo consiga en la final del Mundial sería algo histórico.

DCO