Cristiano Ronaldo consigue su gol 950 y está a 50 anotaciones de hacer historia en el futbol mundial

Cristiano Ronaldo está cerca de hacer historia en el futbol mundial y convertirse en el único jugador en alcanzar los mil goles en su carrera, pues ‘El Bicho’ logró su anotación número 950 este fin de semana en la victoria del Al-Nassr 2-0 sobre el Al-Hazm.

El astro portugués acompañó la jugada de Wesley Gassova; el delantero brasileño condujo la pelota por la banda derecha y, llegando al área, cedió la esférica a Cristiano Ronaldo. El exariete del Real Madrid solo tuvo que empujar la pelota y se dirigió a uno de los banderines a festejar este gol que lo acerca cada vez más a esa cifra soñada.

Ronaldo realizó su mítico festejo y en el estadio sonó el ‘Siiuu’ al unísono, mientras señalaba a Wesley Gassova por la asistencia que le dio para lograr su gol 950.

Con 40 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords

Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récords en el futbol mundial y con la Selección de Portugal logró superar la marca del máximo rompe redes de las Eliminatorias Mundialistas, la cual le pertenecía a Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz con 39.

En la última Fecha FIFA, donde el combinado luso logró una victoria y un empate en busca de su boleto a la Copa del Mundo 2026, CR7 superó la marca del guatemalteco. El astro portugués llegó a 41 anotaciones con la camiseta de Portugal en eliminatorias y ahora es el máximo rompe redes de este torneo.

Con 40 años, el récord que sigue para Cristiano Ronaldo es el de los mil goles, y parece que esa marca ya está cerca para el exdelantero de la Juventus, pues ha estado anotando goles y dobletes seguidos, tanto con Portugal como con el Al-Nassr.

¿Cuál es el siguiente partido de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo ya piensa en el siguiente partido del Al-Nassr, pues está al acecho de todos los goles posibles para llegar más rápido a esa marca. El Al-Nassr ya se prepara para el compromiso que sigue, el cual será en la Copa del Rey de Campeones.

‘El Bicho’ y compañía recibirán en casa al Al-Ittihad, equipo donde juega Karim Benzema, para disputar los octavos de final de esta competencia, además de que será un partido de muchas emociones, pues son dos de las mejores escuadras de Arabia Saudita.

El cotejo entre estas dos instituciones de Arabia Saudí será el próximo martes 28 de octubre, cuando Karim Benzema y Cristiano Ronaldo se vuelven a encontrar en un partido de eliminación directa.

