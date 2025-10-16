Confirmado: México recibirá a Portugal de Cristiano Ronaldo para reinauguración del Estadio Azteca (VIDEO)

México continúa su preparación de cara al Mundial 2026 y los directivos ya están en pláticas con la Selección de Portugal para que sea el rival del Tricolor en la reinauguración del Estadio Azteca, encuentro que se llevará a cabo en mayo del siguiente año.

“Lo más probable es que sí, que sea Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca. Faltan detalles que son técnicos, pero les diría que ya está todo casi cerrado. Yo veo a Cristiano (Ronaldo) que cada partido que hay que jugar lo disputa. Es la Selección Nacional de Portugal; si está Cristiano, jugará, si está en condiciones; ya vimos que Cristiano aprovecha cualquier partido para jugar”, expresó Mikel Arriola.

Que México pueda enfrentar a Portugal a escasos meses de iniciar la Copa del Mundo del 2026 es una gran oportunidad para la Selección Mexicana de afinar los últimos detalles del equipo y un gran sinodal para un magno evento como la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

Javier Aguirre pidió salir de Estados Unidos y enfrentar a selecciones de Centroamérica en su país

Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol continúan planeando los encuentros amistosos del próximo año para prepararse de cara al Mundial 2026 y Mikel Arriola reveló que el entrenador mexicano quiere medirse ante selecciones de Centroamérica en su país.

“Están ellos terminando su clasificación; vamos a ver cuando termine contra qué equipos, pero Javier (Aguirre) nos pidió Centroamérica, ir de visita, ir a enfrentar a los jugadores en condiciones adversas, tanto de los equipos oponentes, como del público, como del viaje; eso quiere Javier y eso es lo que estamos procurando desde la Federación (Mexicana de Futbol)”, reveló Mikel Arriola.

En la pasada Fecha FIFA de octubre, la Selección Mexicana terminó humillada a manos de Colombia al perder 4-0 y en su segundo compromiso ante Ecuador lograron sacar un empate 1-1 gracias a un gol de Germán Berterame.

¿Cuándo serán los próximos encuentros de México?

Para el final de este 2025, México tendrá dos partidos más en la Fecha FIFA de noviembre, cuando se mida ante dos selecciones de la Conmebol, donde podremos ver el nivel con el que terminará el año la Selección Mexicana.

El primer encuentro será ante su similar de Uruguay el sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, mientras que el martes 18 del mismo mes se medirán ante Paraguay en la cancha del Alamodome, de San Antonio, Texas.

Algunos sinodales que ya están casi confirmados para el siguiente año son Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca y Argentina, ya que Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino, confirmó que se medirán ante el Tricolor 15 días antes del arranque de la Copa del Mundo.

