Pese a doblete histórico de Cristiano Ronaldo, Portugal iguala con Hungría y se queda cerca de calificar al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo volvió a ponerse a su selección en hombros, pero ni su doblete impidió que Portugal empatara con Hungría, que gracias a Dominik Szoboszlai al 91′ logró el 2-2 final, resultado que evitó la clasificación de los lusos a la Copa del Mundo 2026.

Con sus dos dianas, El Comandante se convirtió en el máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas, dejando atrás al Pescadito Ruiz. El exjugador de la Juventus llegó a 41 tantos en este apartado, por los 39 del ariete guatemalteco.

CR7 y su selección necesitaban ganar en casa y que Armenia no ganara para convertirse en la primera escuadra de UEFA en amarrar el boleto a la siguiente justa. Hasta el minuto 90 todo estaba saliendo de acuerdo al plan, pero Szoboszlai, jugador del Liverpool, tenía otras intenciones.

Apelando a la heroica, los húngaros se toparon con la anotación del empate a instantes de finalizar el cotejo. Su mejor jugador y capitán, Dominik Szoboszlai, aplicó un Cristiano Ronaldo y llegó a empujar un balón que se paseaba por el área.

El mediocampista que juega en la Premier League aprovechó que la defensa no pudo cortar el centro de su compañero y apagó la fiesta de los lusitanos, que ya se hacían con el pase al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Con este empate, los portugueses acariciaron la que sería su novena Copa del Mundo, pero la buena noticia para El Bicho y compañía es que siguen primer lugar del Grupo F con 10 puntos. Parece cuestión de tiempo para que logren el pase al certamen.

Por su parte, Hungría se queda con 5 unidades, sacando un punto valioso, pues en las Eliminatorias de la UEFA los segundos lugares avanzan al repechaje. El resto del sector lo completan Irlanda con 4 puntos y Armenia con 3 unidades.

