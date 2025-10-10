Javier Aguirre confirma el México vs Portugal y Cristiano Ronaldo jugaría en el Estadio Azteca (VIDEO)

Javier Aguirre reveló la noticia que la afición mexicana estaba esperando desde hace meses, pues el técnico de la Selección Nacional confirmó que en marzo del 2026 México recibirá a Portugal en la Ciudad de México para la reinauguración del Estadio Azteca.

Durante una entrevista para Fox Deportes, el ‘Vasco’ Aguirre habló sobre los dos arqueros que han sido regulares con el Tricolor, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, reiterando que no deben relajarse de cara al Mundial, ya que el estratega mexicano sigue en busca de los tres porteros, porque reveló que en marzo tienen un gran reto al enfrentar a Portugal en el Coloso de Santa Úrsula.

“La portería hoy mismo no tiene dueño. Ya les he dicho a los dos, necesitan un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo del juego. Porque dentro de repente al entrenador le hacen así (corte de manga) o al árbitro o al abanderado. Nosotros tenemos una prueba de fuego en marzo contra Portugal, tú imagínate Portugal en el Azteca 11 contra 11″, expresó Javier Aguirre.

México se medirá a Portugal y Argentina antes del Mundial 2026

México sigue preparándose de cara al Mundial 2026 y buscando buenos sinodales para tener partidos amistosos antes de meterse de lleno en el torneo organizado por la FIFA en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre confirmó el partido ante Portugal, en el que podríamos ver a Cristiano Ronaldo jugar por primera vez en el Estadio Azteca, lo cual sería una completa locura, además meses después la afición mexicana podría ver a Lionel Messi en la cancha del Coloso de Santa Úrsula pues Claudio Tapia, presidente de la Selección Argentina reveló que tendrán un encuentro ante el Tricolor 15 días antes del inicio de la Copa del Mundo.

Además de esos dos grandiosos compromisos, México ya tiene programados los cotejos amistosos ante Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay antes de que finalice el 2025.

¡Las estrellas nos esperan en Guadalajara! 🤩



Los cracks de México, los cracks de Ecuador y nuestros Incondicionales en sede Mundialista. 👏🏟️



¡Obtén ya tus boletos aquí! 🎟️➡️ https://t.co/inSRDwrLGA#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/UNi8p8cNcu — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 8, 2025

¿Cristiano Ronaldo podría asistir al Estadio Azteca para jugar con México?

Después de que Javier Aguirre dio la noticia sobre el partido entre México y Portugal en el Estadio Azteca, la afición y los fanáticos de Cristiano Ronaldo esperan que el astro portugués asista a la Ciudad de México para verlo jugar por primera vez en nuestro país.

Las probabilidades de ver al ‘Bicho’ en el Coloso de Santa Úrsula son de 50/50, pues para esas fechas se supone que el conjunto luso ya podría tener su boleto para la Copa del Mundo del 2026 y sería decisión de Ronaldo venir o no a México.

Además de CR7, figuras como Joao Félix, Rúben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bernardo Silva o Bruno Fernandes también podrían hacer acto de presencia en el Estadio Azteca.

DCO