Es un hecho: Álvaro Fidalgo ya tiene fecha para ser convocado con México antes del Mundial 2026

El sueño de varios aficionados mexicanos es ver a Álvaro Fidalgo portar los colores de México y que forme parte del equipo de Javier Aguirre en el Mundial del 2026, pues sería una pieza importante en el esquema de la Selección Mexicana, y parece que ‘El Maguito’ está cerca de ser convocado por ‘El Vasco’ Aguirre.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, confirmó que en algún momento Javier Aguirre podría convocar a Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana; especificó que este llamado se daría en la Fecha FIFA de noviembre, cuando enfrenten a Uruguay y Paraguay.

De igual manera, la misma fuente reveló que, si no es en noviembre de este año, Álvaro Fidalgo podría ser incluido en los miniciclos que organice México a inicios del próximo año, donde Javier Aguirre irá descartando y eligiendo a los futbolistas que formarán parte del Mundial 2026.

🚨Reporta @Leonlec que Álvaro Fidalgo podrá ser convocado a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre y para alguno de los micro-ciclos que tendrá Javier Aguirre🚨🦅👀

•Fidalgo ya sería elegible para jugar con México a partir de enero de 2026 ✅





¿Cuándo puede ser elegible Álvaro Fidalgo para jugar un partido oficial con México?

Álvaro Fidalgo puede ser elegido para jugar en la Fecha FIFA de noviembre con México porque son partidos amistosos ante dos selecciones que ya tienen su boleto para el Mundial 2026, pero este año no podría disputar un encuentro oficial con el conjunto de Javier Aguirre.

‘El Maguito’ Fidalgo llegó en enero del 2021 a México y, para que una persona extranjera pueda tener la nacionalidad mexicana, debe permanecer en el país durante cinco años, así que en febrero del 2026, el mediocampista del América ya tendrá sus papeles en regla y podrá ser llamado por ‘El Vasco’ para la Copa del Mundo.

Cabe recalcar que, como llevará un menor tiempo entrenando con México, podría ser baja la probabilidad de ser llamado para el Mundial, pero si Aguirre ve que Fidalgo puede funcionar en su esquema y funcionamiento de juego, los porcentajes de que pueda disputar su primer mundial con la Selección Mexicana son altos.

¿Cuándo vuelve a jugar Álvaro Fidalgo con el América?

El América logró una gran victoria ante Santos en la Jornada 12 del Apertura 2025, para llegar con buen ánimo a su siguiente cotejo en la Liga MX, el cual es uno de los más importantes en los últimos años tanto para el club como para la afición azulcrema, pues la rivalidad ha crecido.

Álvaro Fidalgo y compañía preparan todo para medirse ante el Cruz Azul en la Jornada 13 del torneo local; cabe recalcar que la temporada pasada las Águilas eliminaron en semifinales a la Máquina, pero los Cementeros los dejaron fuera de la Concacaf Champions Cup.

El Clásico Joven del Apertura 2025 se disputará el sábado 18 de octubre y Álvaro Fidalgo podría hacer su regreso a las canchas, después de perderse el encuentro ante los Laguneros por una molestia en la rodilla.

