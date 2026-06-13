Costa de Marfil vs Ecuador: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026

Costa de Marfil y Ecuador miden fuerzas en Filadelfia en su debut en la Copa del Mundo 2026.

La sólida defensa de Ecuador se pondrá a prueba en su primer partido del Grupo E de la Copa del Mundo 2026 este domingo 14 de junio, cuando mida fuerzas ante Costa de Marfil en el Estadio Filadelfia, en el debut de ambas selecciones en el evento tripartita.

La Tricolor llega a este encuentro con una racha de 19 juegos invicta. Su última derrota se produjo ante Brasil en Curitiba en septiembre de 2024, en las primeras fases de la clasificación para el Mundial, y solo ha encajado seis goles durante esa racha, cinco de ellos en partidos amistosos.

🔥🙌 Hoy alentamos por quienes están aquí y por quienes nos apoyan desde casa. pic.twitter.com/AmmlWMGXrI — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 13, 2026

Por su parte, los marfileños fueron aún más sólidos en defensa, ya que completaron sus 10 partidos de clasificación sin encajar ni un solo tanto, terminando líderes del Grupo F con 26 puntos, uno más de los que obtuvo Gabón.

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¿En qué canal pasan EN VIVO Costa de Marfil vs Ecuador?

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador, correspondiente al Grupo E de la Copa del Mundo 2026, se jugará este domingo 14 de junio, en el Estadio Filadelfia, en Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva en la señal de Vix.

Fecha : Domingo 14 de junio

Hora : 17:00

Estadio : Filadelfia

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador

COSTA DE MARFIL : Alban Lafont, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan, Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Bazoumana Touré, Elye Wahi y Bénie Traoré.

ECUADOR: Hernán Galíndez, José Hurtado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Kendry Páez, Anthony Valencia y Enner Valencia.

Costa de Marfil llega embalada a la Copa del Mundo 2026

Desde que se aseguró una plaza en la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, Costa de Marfil ha impresionado con cómodas victorias en los partidos de preparación contra Corea del Sur y Escocia, en marzo, y con un triunfo por 2-1 a domicilio contra Francia en Nantes, la semana pasada.

Se espera que la línea de ataque marfileña, con el joven Yan Diomande al frente y el apoyo de Simon Adingra y Amad Diallo por las bandas, ponga a prueba al máximo la férrea defensa de Ecuador y ofrezca un enfrentamiento emocionante.

El ataque marfileño se ha visto reforzado tras el cambio de nacionalidad de los exinternacionales juveniles franceses Ange-Yoan Bonny y Elye Wahi, que se han incorporado recientemente a la convocatoria.

La defensa, el arma principal de Ecuador

Se enfrentarán a una experimentada defensa ecuatoriana, que cuenta con Willian Pacho, quien fue el pilar de la zaga del PSG en su coronación en la Champions League a costa del Arsenal, en el que Piero Hincapié jugó los 120 minutos como lateral izquierdo.

Delante de esa defensa se sitúa Moisés Caicedo, del Chelsea, a quien muchos consideran el mejor mediocampista defensivo del mundo, y quizá no sea difícil entender por qué Ecuador logró mantener su portería a cero en 13 de los 18 partidos de clasificación sudamericanos para el Mundial 2026.

Con Alemania como favorita en el Grupo E, este partido podría decidir el segundo puesto, aunque tanto Ecuador como Costa de Marfil tienen ambiciones más elevadas.

Ecuador solo ha superado la fase de grupos en una ocasión, mientras que los marfileños, que regresan al Mundial por primera vez desde Brasil 2014, nunca han llegado a la fase de eliminación directa.

EVG