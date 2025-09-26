Álvaro Fidalgo revela toda la verdad sobre su futuro en la Selección Mexicana y causa conmoción (VIDEO)

Álvaro Fidalgo, futbolista del América, causó conmoción al revelar toda la verdad acerca de su futuro con la Selección Mexicana, luego de que negó que hubiera tenido una conversación con Javier Aguirre después de que circuló que el director técnico lo llamaría a la Fecha FIFA de noviembre para que conociera a sus posibles compañeros en el Tricolor.

En la víspera del clásico capitalino contra los Pumas, el mediocampista de las Águilas fue tajante al asegurar que no había hablado con el Vasco ni con alguien más del Tricolor y se negó a hablar más del tema.

Álvaro Fidalgo negó que haya tenido contacto con Javier Aguirre, para ir de invitado a entrenar con la Selección Mexicana en próximas fechas pic.twitter.com/xjQZjnIj51 — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 26, 2025

“No, no, no. No hablé con nadie y es un tema del que, la verdad, no voy a hablar y menos antes de un partido tan importante como el que tengo mañana (América vs Pumas). Pero no, puedo decir que no hablamos, no hablé con nadie”, aseveró Álvaro Fidalgo.

¿Cuándo podría jugar Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

El español Álvaro Fidalgo podría representar a la Selección Mexicana a partir de febrero del 2026, pues en esa fecha cumplirá cinco años de residencia conscutiva en México, el tiempo exigido por FIFA para los futbolistas naturalizados.

“El Maguito” llegó a nuestro país a finales de enero del 2021 para reforzar al América, su primer club en la Liga MX, a la que llegó por petición del argentino Santiago Solari, entonces director técnico de las Águilas.

En caso de que Javier Aguirre lo convoque y él así lo decida, Álvaro Fidalgo tendría sus primeros minutos con la Selección Mexicana cuatro meses antes de que comience el Mundial del 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuántos trofeos ha ganado Álvaro Fidalgo desde su llegada a México?

Álvaro Fidalgo ha sido un bastión importante del América desde su llegada al futbol mexicano, donde ya suma un total de seis trofeos con el equipo azulcrema.

“El Maguito” presume en su palmarés con las Águilas tres títulos de Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

A esos trofeos, Álvaro Fidalgo suma también el de la Campeones Cup 2024, el cual se define a partido único entre los monarcas de la Liga MX y la MLS, pero que no tiene carácter de competencia oficial.

