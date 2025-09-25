¡Última hora! América revela estado de Dagoberto Espinoza tras su fuerte lesión contra Monterrey

Dagoberto Espinoza se lesionó en el partido de la Jornada 9 de la Liga MX entre América y Monterrey.

El Club América reveló el estado actual del lateral Dagoberto Espinoza, del que dio a conocer que fue operado con éxito de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX contra el Monterrey en el Estadio BBVA.

“El Club América informa que Dagoberto Espinoza fue operado con éxito de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, dio a conocer el equipo azulcrema en un breve comunicado al respecto que compartió en sus redes sociales oficiales para poner al tanto a su afición del estado del joven futbolista de 21 años de edad.

Comunicado



El Club América informa que Dagoberto Espinoza fue operado con éxito de la lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Acompañaremos en todo momento a nuestro jugador en su proceso de recuperación.#DagoEstamosContigo pic.twitter.com/d8Hd4GD8z8 — Club América (@ClubAmerica) September 25, 2025

"Acompañaremos en todo momento a nuestro jugador en su proceso de recuperación“, concluye el comunicado del América, que no dio detalles acerca del tiempo que Dagoberto Espinoza estará fuera de las canchas con las Águilas.

¿Cuándo volverá jugar Dagoberto Espinoza con el América?

La lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda es una de las más fuertes que puede sufrir cualquier futbolista, por lo que el panorama para Dagoberto Espinoza no es muy alentador.

La recuperación del jugador del América puede ir de seis a nueve meses, lo que significa que su regreso a las canchas sería en el primer semestre del 2026, cuando esté en marcha el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Todo dependerá de la evolución que tenga Dagoberto Espinoza después de su operación, pero el América se quedó sin el lateral derecho para lo que resta del Apertura 2025, certamen en el que los dirigidos por André Jardine buscan llegar a su quinta final consecutiva en la Liga MX.

¿Cuántos partidos ha jugado Dagoberto Espinoza con el América?

Dagoberto Espinoza ha tenido actividad en 31 partidos con el América desde su debut oficial con los de Coapa el 9 de abril del 2024 contra New England en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2024.

El lateral derecho originario de Guamúchil, Sinaloa, registra un gol y 1,771 minutos en partidos de carácter oficial con las Águilas, con las que su único tanto fue en la Jornada 5 del actual Apertura 2025, en la que convirtió la diana con la que los capitalinos se impusieron 1-0 al Querétaro.

En el actual torneo, Dagoberto Espinoza arrancó como titular siete de los primeros nueve partidos del América, acumulando 510 minutos en la cancha y una tarjeta amarilla.

EVG