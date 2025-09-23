Fue comparado con Cuauhtémoc Blanco en el América, pero sus indisciplinas acabaron con su carrera; ahora luce irreconocible (VIDEO)

Román Arturo “Mozumbito” Martínez, en su momento una de las grandes promesas de la Liga MX y que incluso fue comparado en el América con Cuauhtémoc Blanco, sorprendió con su estado físico al ser captado mientras calentaba con su equipo de la Segunda División, los Pioneros de Cancún, en el Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El canterano de las Águilas del América luce irreconocible con su aspecto, pues se le ve pasado de peso e incluso con mucho trabajo y esfuerzo para calentar en el banquillo de suplentes durante un partido de la Serie A de México, como se le denomina a la Segunda División del balompié nacional, que antes se llamaba Liga Premier.

Al final del video se observa a la expromesa de la Liga MX mandando saludos a alguien en las tribunas del Víctor Manuel Reyna, que durante muchos años fue estadio de Primera División en la época de los recordados Jaguares de Chiapas.

La recordada etapa del Mozumbito con el América en la Liga MX

Román Martínez debutó como futbolista profesional con el América el 15 de febrero del 2020 en la victoria de 2-0 sobre el Atlas en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2020 de Liga MX, cotejo en el que disputó completo el segundo tiempo con el número 242 en la espalda.

Desde sus inicios, el “Mozumbito” fue comparado con Cuauhtémoc Blanco por su posición y perfil, y hasta por su manera de ser en la cancha, pues incluso generó polémica por ciertas actitudes consideradas burlonas en el terreno de juego, aunado a algunas indisciplinas que frenaron su crecimiento.

Pero aquel prometedor inicio quedó muy lejos de la realidad, pues el “Mozumbito” Martínez solamente registró 463 minutos en 11 partidos oficiales con el América, equipo con el que no juega desde el 2023, pese a lo cual formó parte del plantel que conquistó los dos primeros títulos del tricampeonato de Liga MX y el Campeón de Campeones en el 2024.

El “Mozumbito” Martínez después de su salida del América

Román Martínez, el nuevo Cuauhtémoc Blanco en sus inicios con el América, dejó las filas del equipo azulcrema en el 2024 para sumarse a la plantilla del Tampico Madero de la Liga de Expansión.

El canterano de las Águilas ahora prueba suerte con los Pioneros de Cancún, donde intentará recuperar algo del nivel que mostró por momentos con las Águilas para buscar su regreso a algún club de la Liga MX.

EVG