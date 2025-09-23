Exestrella del América revela haber tocado fondo en fiestas y tuvo que acudir de manera desesperada a terapia (VIDEO)

Una exfigura del América confesó que tuvo que ir a terapia después de tocar fondo en las fiestas.

El defensa Diego Reyes, exestrella del América, reveló que en su momento tocó fondo por haberle dado prioridad a las fiestas por encima de sus intereses y de su familia, motivo por el cual tuvo que acudir a terapia, pues reconoció que dicha situación lo llevó a sentirse un tanto deprimido, a pesar de que él no fumaba ni tomaba.

“Yo nunca tomé, nunca fumé, pero no te voy a negar que sí salía de fiesta. Entonces, creo que el poner prioridades antes de las que realmente valen la pena, me llevaron a tomar decisiones que no eran del todo buenas para mí, para mi vida, y que al final caes en una depresión”, reconoció Diego Reyes en entrevista con Yosgart Gutiérrez en el podcast El RePortero.

El exfutbolista del América, quien actualmente forma parte de la plantilla del Querétaro, reconoció que después de un tiempo de esa situación tomó la decisión de recurrir a un psicólogo para tomar terapia.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano Histórico del Real Madrid revela que un grande de la Liga MX lo buscó y el increíble motivo por el que no llegó

Exdefensa del América resalta la importancia de la terapia en los deportistas

Diego Reyes, quien debutó como futbolista profesional con el América el 25 de abril del 2010, aseguró que la terapia lo ayudó a superar ese difícil momento de su vida, por lo que afirmó que la misma es fundamental para los deportistas en general.

“Te das cuenta de que no estás llevando tu vida a algo más allá y algo más profundo y que puedas impactar más a las personas. Y creo que así me sentía, y tanto así fue que decidí cambiar muchos aspectos de mi vida. Yo considero que la terapia es fundamental para los deportistas. No lo sabía hasta ese entonces”, enfatizó el también exseleccionado tricolor.

La exestrella del América reconoció que le costó trabajo ir a terapia, porque tenía la idea errónea de que ir al psicólogo era solamente para las personas que están locas, pero su opinión cambio y ahora cree que es necesario para toda clase de gente.

“Me ayudó mucho el poder estar platicando con una persona profesional como un psicólogo, porque yo antes decía, ‘no, ¿para qué? ¿Para qué quiero un psicólogo? Es para los locos, es para las personas que no han conseguido algo en su vida, ¿sabes? Yo no lo necesito’, creo que todos lo necesitamos. Siempre es bueno", sentenció Diego Reyes.

¿Cuántos títulos ganó Diego Reyes con el América?

Diego Reyes solamente ganó un título durante su etapa como jugador del América, misma que abarcó del 2010 al 2013, cuando comenzó su aventura en el balompié de Europa con el Porto.

“El Flaco” estuvo en el plantel de las Águilas que se coronó en el Clausura 2013 para poner fin a una racha de ocho años sin conquistar el trofeo de la Liga MX, mismo que los entonces dirigidos por Miguel Herrera ganaron después de imponerse a Cruz Azul en una dramática final que se definió en serie de penaltis.

EVG