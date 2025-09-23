Histórico del Real Madrid revela que un grande de la Liga MX lo buscó y el increíble motivo por el que no llegó

Un histórico del Real Madrid confesó que estuvo cerca de jugar en uno de los grandes de la Liga MX.

Fernando Morientes, uno de los exfutbolistas históricos del Real Madrid, reveló que el Toluca, el actual campeón de la Liga MX, lo buscó en la última etapa de su carrera para que viniera al futbol mexicano, oferta que rechazó porque a sus 34 años ya no se sentía pleno para seguir en las canchas.

“Con 33 o 34 (años) físicamente ya no me encontraba bien, aunque empecé muy pronto, a los 17 ya era profesional. Terminar en Francia ganando títulos me permitió irme feliz y tranquilo”, reconoció el exgoleador del equipo merengue acerca del motivo por el cual no aceptó el ofrecimiento de los Diablos Rojos.

¡FERNANDO MORIENTES SE PUDO RETIRAR EN MÉXICO! 🇲🇽 El exfutbolista español revela que tuvo una oferta del futbol mexicano en el cierre de su carrera 🤯



📹: @CapsNarrador pic.twitter.com/a5eM3dQ1cy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 23, 2025

Fernando Morientes puso fin a su carrera como futbolista el 31 de agosto del 2010 después de una trayectoria de 17 años en las canchas, misma que comenzó en 1993 con el Albacete Balompié y terminó con el Olympique de Marsella.

Fernando Morientes resalta pasión en la Liga MX

Fernando Morientes aseguró que la Liga MX es atractiva por la pasión con la que la afición la vive. Sin embargo, afirmó que México debe hacer más competitivo el torneo para que más futbolistas de renombre vengan en una mejor edad y no en la parte final de sus carreras.

“Si México es capaz de trabajar bien desde la base y hacer una liga competitiva y más seria, los jugadores vendrían a competir y no a retirarse. Eso es lo bonito. Terminar tu carrera en la Liga MX, atrae mucho por una cosa, porque se vive el futbol como en pocos sitios, aquí hay mucha pasión y amor por el deporte”, remarcó el Moro.

Tuve que decir que no (al Toluca), pero ahora me arrepiento Fernando Morientes



Una de las grandes ventajas que la exleyenda del Real Madrid ve en la llegada reciente de jugadores españoles a la Liga MX es el idioma y la comida, lo cual hace que su adaptación sea mucho más fácil y rápida.

“Entiendo que muchos jugadores españoles quieran venir aquí, por idioma, cultura, pasión y hasta comida”, agregó Fernando Morientes.

¿Cuántos trofeos ganó Fernando Morientes con el Real Madrid?

Fernando Morientes ganó 11 trofeos durante los seis años en los que formó parte de la plantilla del Real Madrid, etapa que abarcó de 1997 al 2003.

El Moro ganó dos ligas, tres Champions League, tres Supercopas de España, dos Copas Intercontinentales y una Supercopa de Europa.

Albacete, Real Zaragoza, Mónaco, Liverpool, Valencia y Olympique de Marsella son los otros clubes en los que jugó la exleyenda merengue.

EVG