Real Madrid remonta al Olympique de Marsella y debuta con triunfo en la Champions League

Real Madrid recibió al Olympique de Marsella en la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League.

Con dos goles de penalti de Kylian Mbappé, el Real Madrid vino de atrás para derrotar 2-1 al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.

El estadounidense Timothy Weah inauguró la pizarra al minuto 22 para poner al frente al club francés con una gran definición de derecha tras un pase de Mason Greenwood, quien le quitó el balón al turco Arda Güler.

No pasaron ni 10 minutos cuando los merengues emparejaron los cartones por medio de un penalti convertido por Kylian Mbappé al 28′, luego de una falta de Geoffrey Kondogbia sobre Rodrygo.

El Real Madrid se quedó con un futbolista menos en el campo al minuto 72, cuando Dani Carvajal fue expulsado por darle un cabezazo al argentino Gerónimo Rulli, portero del Olympique de Marsella.

El árbitro marcó un polémico penalti a favor de los dirigidos por Xabi Alonso y Kylian Mbappé convirtió su segundo tanto del cotejo desde los 11 pasos, pese a que Gerónimo Rulli se lanzó correctamente (como en el primero) y alcanzó a tocar el balón.

¿Contra quién es el próximo juego del Real Madrid en Champions League?

El Real Madrid disputará su segundo partido de la Champions League el próximo 30 de septiembre, cuando visite al Kairat de Kazajistán.

Será el viaje más largo que haga el equipo merengue en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

