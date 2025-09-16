Aficionados del Real Madrid y Marsella tienen una brutal batalla campal que termina en las peores condiciones (VIDEO)

En el regreso de la actividad de la Champions League, aficionados del Real Madrid y Marsella se enfrentaron en una brutal batalla campal en calles de la capital española.

A las afueras del Estadio Santiago Bernabéu, hinchas del cuadro merengue y de los olímpicos tuvieron una pelea masiva, en donde incluso participaron algunos elementos policiales, que estaban golpeando a los aficionados con un bastón retráctil.

A minutos de empezar el juego entre el Madrid y el Marsella, de la primera jornada de fase de liga de la Champions League, las hinchadas se encontraron y por el momento no se sabe cuáles son las causas de la pelea.

La Champions League arranca segunda campaña bajo su nuevo formato

El nuevo formato de la Liga de Campeones deparó sorpresas, emociones y, en última instancia, un nuevo ganador del torneo más prestigioso del fútbol de clubes europeo la temporada pasada. Ahora, los mejores equipos de Europa están listos para volver a la acción.

El Paris Saint-Germain se consagró en mayo con la victoria más abultada en una final en la historia del torneo, al aplastar 5-0 al Inter de Milán 5-0. Pero su camino hacia la final estuvo lejos de ser sencillo, ya estuvo al filo de ser eliminado en la primera fase.

Ese fue el tipo de drama y riesgo que la UEFA quería al embarcarse en una reforma radical de la competición. Desaparecieron los grupos predecibles de cuatro equipos, donde, más a menudo que no, los favoritos avanzaban. En su lugar, se introdujo una fase de liga donde “cada partido cuenta” y el factor de riesgo se mantuvo hasta la última jornada de partidos, con equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el PSG sin estar seguros de su destino.

Aunque uno de los equipos más poderosos y costosos del mundo acabó coronándose campeón, se añadió un nuevo nombre al palmarés y el cambio de formato creó un nivel de imprevisibilidad raramente visto en tiempos recientes.

aar