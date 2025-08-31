Sergio Ramos se olvida de Rayados y saca una canción en la que no se guarda nada y le da con todo al Real Madrid

Sergio Ramos sorprendió a toda la afición del Monterrey y del futbol mundial con su nueva etapa como cantante en su carrera profesional y este domingo 31 de agosto sacó su nueva canción titulada Cibeles, con la cual confirma que no olvida al Real Madrid y que no le gustó su salida del equipo.

El defensa español expresa en su nueva canción que hay cosas que nunca dijo y que aún le duelen, además de que, para él, el equipo blanco fue el que lo alejó y generó su salida de la institución merengue. Además, en el video se pueden ver fragmentos de sus mejores momentos con el Real Madrid.

“Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen; yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Te puse corona, tú me pusiste alas, no sabía que eran solo para que me alejaras y te miro ahora, sigues igual de bella, que nadie es imprescindible, la vida te enseña”, interpretó el campeón del mundo.

Sergio Ramos recuerda su gol al 93′ en Champions League

Sergio Ramos es una de las figuras más grandes del Real Madrid y fue parte de la etapa más ganadora del conjunto blanco. El español levantó 22 títulos con el conjunto merengue, en donde entran cinco Ligas de España, cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

“Un partido dura 90 y te di 90 y tres más de la cuenta, nunca me cansé de intentar. Esta historia fue una leyenda; prefiero morir de pie que vivir arrodillado, daré el corazón, aunque me lo devuelvan dañado. Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché porque no me trataste igual”, se escucha en su nueva canción.

La salida del zaguero central en 2021 marcó un antes y un después en la carrera de Sergio Ramos, pero esta canción nos muestra los sentimientos que tiene el español por el club en el que ganó todo.

🎶 CIBELES YA DISPONIBLE en todas las plataformas.



🎶 CIBELES AVAILABLE NOW on all streaming platforms.



Espero que disfrutéis del tema tanto como yo.



I hope you enjoy the song as much as I do. pic.twitter.com/SNRKumZMlg — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 31, 2025

¿Cuándo regresa Sergio Ramos a la actividad con Monterrey?

Sergio Ramos celebró la victoria del Monterrey 4-2 sobre el Puebla en la Jornada 7 del Apertura 2025 y el mismo fin de semana sacó su nueva canción Cibeles, que tiene un mensaje para el Real Madrid, después de cuatro años de su salida del club blanco.

Los Rayados y el defensa español tendrán unos días de descanso por la Fecha FIFA para preparar el encuentro de la fecha ocho del certamen local, ya que tienen que ganar para mantenerse como los líderes de la tabla general.

El siguiente encuentro de Sergio Ramos y compañía será el domingo 14 de septiembre en la cancha del Estadio La Corregidora para enfrentar al Querétaro, el décimo sexto puesto de la competencia. El encuentro dará inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO