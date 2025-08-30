Sergio Ramos anuncia la extraña nueva etapa en su carrera profesional; ¿abandona al Monterrey?

Sergio Ramos ha conseguido todos los títulos posibles como jugador profesional en el viejo continente, pero en la madrugada de este sábado el zaguero español dio una noticia a través de sus redes sociales que podría cambiar el rumbo de su carrera.

El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 dio a conocer a todos sus fanáticos y detractores que este domingo 31 de agosto sale a la luz su primera canción como solista llamada “Cibeles” y estará disponible en todas las plataformas de streaming.

Cabe recalcar que la nueva rola de Sergio Ramos tiene algo que ver con su paso por el Real Madrid, ya que en el video promocional salen algunas imágenes y videos del defensa español con la camiseta del conjunto blanco en la cancha del Santiago Bernabéu.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Oscar Piastri logra pole position para el Gran Premio de Países Bajos de F1

CIBELES 🎶 - 31 de agosto disponible en todas las plataformas.



CIBELES 🎶 - Available on August 31 on all streaming platforms. pic.twitter.com/dq3bPiKx0n — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

¿Qué tiene que ver la canción Cibeles de Sergio Ramos con el Real Madrid?

La Fuente de Cibeles, ubicada en Madrid, España, es una estatua de la diosa Cibeles en una carroza jalada por 2 leones, la cual es muy representativa para el Real Madrid y toda la afición del conjunto blanco por una sola razón.

Durante su etapa en el 15 veces campeón de la Champions League, Sergio Ramos fue el capitán del equipo por varios años y, cuando el equipo merengue gana algún título, toda la plantilla, junto a la afición, asiste a la Fuente de Cibeles a celebrar y el que lleva la cinta en el brazo es el encargado de levantar el trofeo junto a la diosa Cibeles.

Así que esta es la relación que el Real Madrid tiene con la Fuente de Cibeles y que para Sergio Ramos es tan importante, porque ahí celebró los tres títulos seguidos de Champions League que lograron los merengues con Zinedine Zidane.

Mi historia, mi música. // My story, my music.



CIBELES 🎶 - August 31

19h CEST 🇪🇸

1PM ET 🇺🇸

12PM CT 🇲🇽 pic.twitter.com/9anCsHpdzt — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 30, 2025

¿A qué hora sale la canción Cibeles de Sergio Ramos?

Sergio Ramos jugó de titular con el Monterrey en el partido ante el Puebla y horas más tarde anunció la llegada de su primer sencillo, además de informar a todos sus fanáticos a qué hora saldrá su nueva canción en algunos países.

La rolita del zaguero español estará disponible en todas las plataformas de streaming en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, para que en ese momento inicie su carrera como solista.

En su país natal, España, la canción se estrenará en punto de las 19:00 horas, mientras que en Estados Unidos el lanzamiento está previsto para las 13:00 horas, tiempo del Este.

DCO