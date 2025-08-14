Sergio Ramos demuestra ser muy buena onda y deja un grandioso VIDEO con las jugadoras de Rayadas

Sergio Ramos llegó a la Liga MX hace unos meses para derrochar su magia en la zaga defensiva de los Rayados, pero además de ser un líder para el equipo de Doménec Torrent, el futbolista español es el ídolo de toda la plantilla y ha dejado ver que es muy buena onda.

Tanto la plantilla varonil como la femenil estuvieron en el Estadio BBVA para tomarse la foto oficial del equipo de esta temporada 2025-2026, pero lo que se llevó los reflectores fue el carismático momento que tuvo Ramos con algunas jugadoras de Rayadas.

El defensa campeón del mundo con España en 2010 volteó a saludar a una de ellas y la jugadora tomó la mano de Sergio Ramos como si fuera un dios del futbol mundial; además, estuvo platicando y riendo con ellas un poco antes de que todos se acomodaran en sus lugares.

Sergio Ramos bromeó y tomó fotos con las jugadoras de Rayadas

En la foto oficial del equipo, Sergio Ramos fue el jugador que se llevó las miradas de todas las futbolistas del equipo femenil de Rayados, pero además de saludarlas y platicar con ellas antes de tomar la foto, el defensa español bromeó un rato con ellas y se tomó algunas fotos para el recuerdo.

Las futbolistas que pasaron un cómico momento con Sergio Ramos fueron Ana Gabriela Paz, Tanna Sánchez Carreto y Ashlyn Marie Fernández, quienes estaban atrás del campeón del mundo y en todo momento intentaron llamar su atención.

Además de estas cuatro jugadoras, algunas más como Alice Soto y Katty Martínez estuvieron atentas a lo que ocurría en la plática entre Sergio Ramos y algunas de sus compañeras de equipo, que recordarán este momento para siempre.

➕3️⃣ Victoria de mérito fuera de casa para seguir la buena línea en liga. Concentración y eficacia para ganar en una cancha complicada. 👊



➕3️⃣ A well-deserved win away from home to continue the good streak in Liga MX. Focused & effective. 👊 pic.twitter.com/LytFUCZgPP — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 12, 2025

¿Qué sigue para Sergio Ramos y los Rayados en la Liga MX?

Después de conseguir la victoria ante el Club León en la Jornada 4 del Apertura 2025, los Rayados de Sergio Ramos se encuentran preparándose para el partido que sigue en la Liga MX, donde los pupilos de Doménec Torrent se medirán ante el Mazatlán.

El equipo de la Sultana del Norte recibirá en la cancha del Estadio BBVA a los Cañoneros para disputar los tres puntos de la Fecha 5 del certamen nacional, un encuentro que podría ser fácil para el Monterrey, pero del que no se deben confiar contra el conjunto de Robert Dante Siboldi.

El encuentro está pactado para llevarse a cabo el domingo 17 de agosto y que inicie en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO