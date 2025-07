Keylor Navas y su impresionante salario que tiene con Pumas; ¿supera los 5 millones de Sergio Ramos?

➕3️⃣ ¡Qué ganas teníamos de volver a casa y de ganar ante nuestra gente! Victoria muy merecida y trabajada con un gran esfuerzo por parte de todos. Muchas gracias por empujarnos hasta la victoria, afición. 🙌

➕3️⃣ We were so looking forward to coming home and winning in front of…