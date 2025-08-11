Monterrey se aprovecha de León sin James Rodríguez y saca los tres puntos de visita

León pierde en casa ante Monterrey en la cuarta fecha del Apertura 2025 de la Liga MX

Monterrey consiguió su tercera victoria al hilo en la Liga MX luego de vencer a domicilio 3-1 al León en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025, duelo en donde los locales no contaron con su figura James Rodríguez.

Con goles de Jesús Manuel Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales, los Rayados obtuvieron tres puntos más para llegar a 9 en el certamen. La Fiera, por otro lado, descontó vía Daniel Felipe Rojas, pero sumaron su tercer descalabro y se estancan con 3 unidades.

Luego de iniciar el Apertura 2025 con una derrota sorpresiva ante Pachuca, el cuadro regiomontano encadena victorias ante Atlético San Luis, Atlas y ahora los Panzas Verdes.

El partido estaba cuesta arriba para el León desde antes de que rodara el balón, pues la estrella colombiana James Rodríguez no entró en la convocatoria del equipo por molestias musculares.

Sin su ‘10′ y mejor jugador, el cuadro esmeralda padeció mucho en el compromiso, sin herramientas para generar jugadas de peligro, además que a la defensiva estuvieron imprecisos y perdiendo duelos individuales.

La Pandilla se fue el descanso con ventaja de dos goles, luego que el Tecatito Corona y Ricardo Chávez anotaron al 14′ y 31′, respectivamente, poniendo de manifiesto su superioridad en el terreno de juego.

🎶Los @Rayados llegaron ya y llegaron bailando Rica-Cha🤠👽



Aquí les dejo el segundo de Monterrey. Ricardo Chávez aprovechando el error de la zaga rival.Ⓜ️#LaLigaDeLaAfición | #J4 | #AP25 pic.twitter.com/Gr5a0sqg0u — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2025

Este fue uno de los mejores partidos de Rayados en lo que va de la gestión de Domènec Torrent, quien tomó el control del equipo con la misión de darle el equipo un aumentó en su nivel de juego.

Fue una noche de reencuentros en el Estadio León, pues en el cuadro Panza Verde milita el máximo goleador en la historia de Rayados, Rogelio Funes Mori, quien después de su salida de Pumas terminó en el club del Bajío.

Además, en el mediocampo del León estaba jugando Cortizo, quien hasta hace unos días era jugador de Monterrey, que en la quinta jornada del campeonato reciben en casa al Mazatlán.

aar