Keylor Navas recibe su primer GOLAZO en la Liga MX en el Pumas vs Necaxa (VIDEO)

Pumas recibió a Necaxa en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en una tarde lluviosa y en la que Keylor Navas recibió su primer gol en la Liga MX

Pumas vs Necaxa suspendido por lluvia.
Pumas vs Necaxa suspendido por lluvia. Foto: X @PumasMX
Diego Chávez Ortiz

Después de un primer tiempo lleno de charcos en el Pumas vs. Necaxa, los goles llegaron hasta la parte complementaria del partido. Diego de Buen fue el encargado de empatar el marcador en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y propinarle su primera anotación a Keylor Navas en la Liga MX.

El mediocampista mexicano aprovechó un rechace de la defensa auriazul para controlar la esférica y de parte interna colocar el balón al poste más lejano del arquero costarricense, convirtiéndose en el primer jugador del balompié mexicano en vencer a Navas desde que llegó a los Pumas.

