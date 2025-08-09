Pumas no para de reforzarse y tres delanteros de peso ‘pelean’ por ser nuevo jugador felino

Los Pumas de la UNAM no han cerrado su plantilla todavía, pues podría llegar un delantero a reforzar el eje del ataque del cuadro auriazul. Entre las opciones para el atacante se encuentran tres nombres principales y todos mexicanos.

Con sus cupos de jugadores extranjeros llenos, el Club Universidad necesita darle salida a un futbolista foráneo si quiere traer a un delantero de fuera, pero la opción estaría en la Liga MX, pues se reporta que Ricardo Monreal, Ricardo Marín y Eduardo Aguirre son opción para hacerle competencia a Guillermo Martínez.

Ante la dificultad de liberar una plaza de NFM, pues no se le encontró acomodo al peruano Piero Quispe, los Pumas tendrán que buscar un delantero mexicano si quieren sumar otro jugador en ataque, pues al momento tan solo cuentan con el Memote como el referente en el ataque.

En el cierre del mercado de fichajes el cuadro felino está considerando todas sus opciones, pues necesitan un ‘9′ más para darle profundidad a una plantilla corta. Como delanteros, en la página de la Liga MX, los Pumas solo tienen registrados a Memo Martínez y el canterano Santiago López.

De acuerdo con medios nacionales, los Pumas ya sondearon la actualidad de Ricardo Monreal, Ricardo Marín y Eduardo Aguirre, delanteros que son de condiciones completamente diferentes a la de Guillermo y que podrían ayudarle al planteamiento de Efraín Juárez.

Si bien, se podría echar mano de la cantera, en jugadores como el propio Santi López, pero la intención de los felinos es tener un delantero probado en el máximo circuito para poderle competir al Memote.

Por el momento no hay nada más que acercamientos, pero Ricardo Monreal del Necaxa, Ricardo Marín del Puebla y Eduardo El Mudo Aguirre del Atlas se perfilan para ser uno de ellos el nuevo delantero del cuadro universitario, que no tuvo el mejor arranque de torneo en la Liga MX.

aar