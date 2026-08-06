México supera las 130 preseas doradas en Santo Domingo

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los protagonistas aztecas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana

En Santo Domingo,

República Dominicana





TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Chivas cae derrotado a manos del LAFC en la tanda de penaltis y no suma puntos en su debut en Leagues Cup

A pocos días de que concluyan los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la delegación mexicana logró la hazaña de superar la meta de las 130 medallas de oro. Con esto, el país consolida un título regional indiscutible, manteniendo una ventaja imparable en el medallero sobre Colombia y Cuba. El éxito de la jornada estuvo impulsado por el arranque de la natación artística y el levantamiento de pesas, sumado a las cosechas en atletismo, gimnasia artística y tiro deportivo.

La pesista mexicana Andrea de la Herrán fue la gran figura tras ganar la medalla de oro en la división de los 53 kilogramos femenil. Con una estrategia inteligente y una fuerza imponente, de la Herrán levantó 88 kilos en arranque y 110 en envión.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los protagonistas aztecas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana ı Foto: COM

Su desempeño no solamente la colocó en la cima, sino que presionó a sus rivales, quienes fallaron en sus intentos. Esta doble hazaña hizo sonar el himno nacional dos veces en el mismo recinto donde la campeona olímpica Soraya Jiménez tuvo su última participación panamericana en 2003, antes de su retiro.

353 preseas ganó México en los JCC de San Salvador

En la competencia destacó la presencia en gradas de Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano y quien se desempeña como miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas.

La natación artística mexicana tuvo un debut espectacular al sumar dos medallas de oro y una de plata. Los títulos llegaron por cuenta del equipo técnico mixto, que acumuló un total de 266.0925 puntos, y de Camila Argumedo en solo técnico femenil. Por su parte, el subcampeón mundial Diego Villalobos se colgó la plata en la prueba individual varonil.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los protagonistas aztecas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana ı Foto: COM

En el tiro deportivo, la delegación continuó con un paso arrollador para elevar su cuenta a 20 medallas totales en esta disciplina. En la competencia de rifle de aire 10 metros femenil por equipos se llevaron el oro Goretti Zumaya, Erendira Barba y Samantha Ortega; individualmente, Zumaya ganó oro y Barba, bronce. En la rama varonil, Edson Ramírez se consagró tricampeón en rifle de aire 10 metros, repitiendo las coronas de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. La cosecha cerró con el oro de Elba Vega en pistola 25 metros y el bronce de Andrea Ibarra.

El atletismo sumó metales en la pista y el campo de Santo Domingo. En los 1,500 metros planos, Ryan Adams ganó el oro varonil con 3:47.06 minutos y Lorena Rangel el bronce femenil con 4:12.05. En velocidad, Luis Avilés fue plata en los 400 metros planos con un crono de 45.06 segundos, mientras que en el campo, Diego del Real se adjudicó el bronce en lanzamiento de martillo con una marca de 73.00 metros.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los protagonistas aztecas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana ı Foto: COM

En esgrima, México firmó el oro y el bronce en el sable varonil. Brandon Romo se coronó campeón regional tras vencer 15-8 al venezolano Simón Durán, mientras que el olímpico Gibran Zea se quedó con la tercera posición.

El pentatlón moderno entregó dividendos en la final individual varonil, donde Dulio Carrillo se coronó campeón con 1,541 puntos, seguido por Manuel Padilla, quien logró la plata con 1,534 unidades. En mujeres, Mayran Oliver aseguró la plata con 1,381 puntos.

LAS IMÁGENES DEL DÍA │ Los protagonistas aztecas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana ı Foto: COM

La versatilidad de la delegación quedó de manifiesto con la medalla de plata obtenida por Geraldine Sánchezen el debut del skateboarding. Finalmente, el canotaje de velocidad inició su participación con un destacado bronce a cargo de Ximena Aparicio y Cecilia Martínez en la prueba de C2 500 metros femenil. Con estos resultados, México se enfila a un cierre de competencias histórico, reafirmando su papel como potencia de la región.