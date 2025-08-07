Adalberto Carrasquilla le rompe el corazón a la afición de Pumas con su posible salida del equipo

Adalberto Carrasquilla desilusionó a los seguidores de Pumas con su posible salida del equipo.

El panameño Adalberto Carrasquilla hizo una declaración que puede romperle el corazón a los aficionados de Pumas, pues si bien se dijo contento con los del Pedregal, reconoció que si un club de Europa lo quiere, le gustaría irse al viejo continente.

Después de la eliminación de los universitarios en la primera fase de la Leagues Cup, el mediocampista canalero admitió que en ese escenario intentaría llegar a un acuerdo con la directiva auriazul para marcharse al balompié europeo.

“¿Europa? Sí claro, las posibilidades antes de venir a Pumas siempre han estado. Eso sí, yo estoy feliz aquí y quiero seguir disfrutando del futbol. Ojalá, si más adelante se me dan las cosas, porque el club es consciente, podamos llegar a un acuerdo para que se dé. Si no, voy a estar aquí disfrutando el futbol", reconoció Adalberto Carrasquilla en entrevista con Marca.

De los jugadores de Pumas en la Leagues Cup 2025, Adalberto Carrasquilla fue el:



-1° en goles (3)

-1° en xG (.36)

-1° en tiros a puerta x partido (2)

-1° en pases clave x partido (2)

-1° en regates exitosos x partido (1.7)

-2° en pases precisos x partido (89%)

-2° en balones…

Sin embargo, el jugador panameño también dejó en claro que “toca seguir creciendo en donde estamos y disfrutar del futbol, que es lo más lindo” en caso de que no salga pronto de Pumas para irse a Europa.

El paso de Adalberto Carrasquilla con Pumas

Adalberto Carrasquilla juega su segunda campaña en la Liga MX con la escuadra de la UNAM, a la que llegó como uno de los refuerzos para el Apertura 2025.

El Coco ha sido un elemento fundamental en el mediocampo felino y ha demostrado la gran calidad que tiene con su disparo lejano, regalando algunos goles vistosos.

Hasta el momento, Adalberto Carrasquilla ha jugado 28 partidos oficiales con los Pumas, con los que ha marcado cinco goles y colaborado con cuatro asistencias.

El Coco busca ser un jugador clave de Pumas en el Apertura 2025, certamen en el que la directiva de la entidad capitalina reforzó más la plantilla con las llegadas de Keylor Navas, Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo.

La experiencia de Adalberto Carrasquilla en Europa

Adalberto Carrasquilla ya sabe lo que es jugar en Europa, pues del 2019 al 2021 formó parte del plantel del FC Cartagena de España.

Sin embargo, dicha experiencia fue en la Segunda División y en la Segunda División B del futbol español, por lo que su meta es eventualmente jugar en la Primera División de algún equipo del viejo continente.

Adalberto Carrasquilla registró 49 cotejos de carácter oficial con el FC Cartagena, con el que anotó un gol y colaboró con una asistencia.

