Allan Saint-Maximin no llegará a México; ¿se le cae el fichaje al América?

Todo estaba listo para que Allan Saint-Maximin viajara de París a Ciudad de México para plasmar su firma en el contrato y ser nuevo jugador del América; sin embargo, los aficionados deberán esperar unos días más para ver al francés con los colores azulcremas.

Con información de Julio Ibañez, el futbolista de 28 años no llegará este jueves a México por cuestiones logísticas en el vuelo, así que cambiaron los planes y su llegada a la capital del país será en los próximos días. La directiva de las Águilas espera que pueda llegar antes del domingo.

La afición del América comenzó a demostrar su preocupación en redes sociales, esperando que el fichaje de Allan Saint-Maximin no se le caiga a la directiva azulcrema comandada por Santiago Baños y el futbolista francés pueda ser nuevo jugador de las Águilas.

¿Cuánto le costará Allan Saint-Maximin al América?

El América no se quiso quedar atrás con los fichajes bomba esta temporada y está cerca de cerrar el fichaje de Allan Saint-Maximin, procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita.

El delantero francés de 28 años llegará a reforzar la delantera de las Águilas y ser la competencia directa de Brian Rodríguez, quien también está en el limbo de seguir o no en el conjunto de Coapa. El club azulcrema pagará 12 millones de dólares para hacerse de los servicios de Maximin.

El acuerdo entre el equipo mexicano y el futbolista francés será por cuatro años con opción a extender su estadía en el América por 12 meses más; sin embargo, aún no hay nada concreto y la llegada de Allan Saint-Maximin a México tendrá que esperar unos días más.

¿Cuál es el siguiente partido del América?

El América sigue esperando la llegada de Allan Saint-Maximin, pero también tienen que preparar el partido de la Jornada 4 del Apertura 2025. Este jueves el club arribó a la Ciudad de México y pondrán toda la carne en el asador para el torneo local.

Las Águilas de André Jardine recibirán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes al Querétaro, equipo que no ha ganado ni empatado un partido en el inicio de la campaña, el próximo sábado 9 de agosto para pelear por las tres unidades de esta cuarta fecha.

El compromiso entre los azulcremas y los Gallos Blancos arrancará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será el primer encuentro para iniciar la actividad del sábado.

