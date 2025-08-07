Monterrey quiere romper el mercado y ya preguntó por un un campeón del mundo del Atlético de Madrid

El Monterrey quiere romper el mercado y opacar los fichajes de toda la Liga MX; la directiva de Rayados está preparando una supercontratación y preguntó al Atlético de Madrid por los servicios del delantero francés Antoine Griezmann.

Después de la contratación de Sergio Ramos, se pensaría que el conjunto de la Sultana del Norte estaría satisfecho por traer al futbol mexicano al defensa español, pero parece que no es así y ya trabajan para que el ‘Principito’ juegue en México.

Con información de TUDN, el miércoles 6 de agosto los altos mandos del Monterrey se reunieron para dar autorización para buscar e ir por un nuevo bombazo del futbol europeo, después de la salida de Nelson Deossa con destino al Real Betis.

El francés campeón del mundo está ligado con el club español hasta 2027; sin embargo, el Monterrey apenas inició el camino en busca de fichar a Antoine Griezmann y no se ve difícil que llegue a la Liga MX en un futuro.

¿Cuál es el valor de mercado de Antoine Griezmann?

Monterrey apenas sondeó cuál es la situación contractual de Antoine Griezmann y, de acuerdo a la misma fuente, la directiva tuvo una reunión virtual con Maud Griezmann, hermana y representante del francés.

El campeón del mundo aún tiene contrato con los ‘Colchoneros’ hasta 2027, pero podría seguir los pasos de Ángel Correa, quien acaba de arribar a México con los Tigres de la UANL. Griezmann tiene un valor de mercado de 20 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.

Esta cantidad no complicaría sus finanzas a los Rayados, ya que después del Mundial de Clubes y la venta de Nelson Deossa, el Monterrey consiguió algunos millones que se podrían gastar en el fichaje de Antoine Griezmann.

¿Cuáles son los números de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid?

Antoine Griezmann ha demostrado su mejor versión con el Atlético de Madrid y es el equipo donde mejor se ha desempeñado el campeón del mundo a lo largo de su carrera.

El delantero francés ha disputado 445 partidos con la camiseta de los ‘Colchoneros’; dentro de sus compromisos ha conseguido 198 goles y 93 asistencias para sus compañeros.

Además del Atlético, Griezmann ha portado los colores de la Real Sociedad, donde coincidió con Carlos Vela y hace unos años jugó en el Barcelona, aunque sin éxito y por eso regresó al equipo del ‘Cholo’ Simeone.

DCO