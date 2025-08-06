Efraín Juárez denuncia amenazas de muerte contra Álvaro Angulo, defensa de Pumas (VIDEO)

Después del partido en el que los Pumas de la UNAM perdieron 3-1 ante el Inter Miami, el entrenador de los universitarios Efraín Juárez declaró que Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte.

En la conferencia post partido, Juárez no se quiso quedar callado y ante los medios de comunicación anunció que lo había pasado con el colombiano, resaltando que es algo sumamente preocupante, pues son cosas que no deben de suceder en el futbol.

Efraín Juárez reprueba las amenazas de muerte contra su futbolista

Efraín Juárez declaro qué él y la directiva pensaban que las amenazas venían de Argentina, pues hay que recordar que Angulo antes de llegar a Pumas había jugado en Independiente.

“Hay que estar bastante atentos a esas circunstancias. Todo suele indicar que vienen de allá (Argentina), estamos en una investigación interna del club, pero muchos de esos mensajes vienen de Independiente”, comentó.

🚨 | Efraín Juárez reporta amenazas de muerte sobre Álvaro Angulo.



“Hoy en la mañana un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro, recibe amenaza de muerte a su correo y teléfono. Muchos de esos mensajes aliciente a que se fue de Independiente”: pic.twitter.com/CBwbCK6ocv — PressPort (@PressPortmx) August 7, 2025

El entrenador mexicano también aplaudió el temple y las ganas que Álvaro Angulo demostró en el terreno de juego, ya que estuvo los 90 minutos y siempre mostró el temple de pelear cada balón y no distraerse en alguna jugada importante.

“El chico estaba… hace su esfuerzo, como un gran profesional. Estás cosas hay que decirlas porque no son fáciles de digerir. Imagínate que te despiertes con amenazas de muerte el día del partido”, destacó el timonel.

Los Pumas quedaron eliminados de la Leagues Cup

Los Pumas de la UNAM tenían esperanzas de meterse a la siguiente ronda de la Leagues Cup, pero al no poder ganarle al Inter Miami se despidió del campeonato y dejó su lugar para Tigres y Pachuca que ya están dentro de los cuartos de final.

Dentro de dos semanas regresará la Leagues Cup, pues en su nuevo formato la idea era que sólo se perdieran dos semanas de sus respectivas ligas y posteriormente se jugara entre semana para ir avanzado a la final.

El duelo por el título está programado para que se juegue el último fin de semana de agosto, por lo que ese domingo no se disputará ningún partido de la Liga MX ni de la MLS.