Efraín Juárez ‘toma el control’ de Pumas y planea una limpia masiva en el equipo, empezando por este crack

Los Pumas de la UNAM tendrán grandes cambios en su plantilla de cara al siguiente torneo de la Liga MX, en especial porque se reporta que el técnico Efraín Juárez tomará el control de las decisiones y empezará a meterle mano al equipo.

De acuerdo con información del reportero Rodrigo Celorio, cuando Efraín Juárez llegó al equipo una de sus peticiones fue la de meterle mano al equipo y lo haría en grande, además que el club estaría en posición de poder fichar jugadores.

“Desde la llegada en febrero una de las peticiones que tuvo fue meterle la mano al equipo, parece una obviedad, pero en el verano le va a meter mano, pero le va a meter mano en serio, se van a ir futbolistas, todavía van a salir”, dijo el comunicador.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano El comentario del Chaco Giménez sobe el América que dejó a todos en shock

Y en esos movimientos estaría la salida de Jorge Ruvalcaba, un jugador muy criticado por la afición de los Pumas, pues su irregularidad y poco crecimiento en la cancha lo dejan como una opción para poder hacer dinero, además que se dice que habría clubes interesados por él en la Liga MX.

Ruvalcaba interesa, de acuerdo con medios nacionales, en Mazatlán, Puebla y Atlas, clubes que le darían la bienvenida al extremo de 23 años de edad, quien se hizo expulsar en el Play-in ante los Rayados del Monterrey.

El mismo Rodrigo Celorio señala que en la Asamblea Ordinaria del Club Universidad se revisó el estado económico del equipo y se le informó que se podrán buscar refuerzos.

“Fue la Asamblea Ordinaria del Club Universidad, que es una vez al año y se presentan los estados de cuenta y ver si se autorizan los estatutos para el siguiente año deportivo. Y el presupuesto fue aceptado, hablamos con el presidente y mencionó que están económicamente muy bien", dijo.

Aunque el panorama es favorable con el presupuesto para refuerzos y con Efraín Juárez armando el equipo, el dinero que Pumas pueda gastar no es comparable con el de equipos como América, Cruz Azul o los regios, que se permiten comprar grandes estrellas.

“Universidad no es Cruz Azul, no es América, no es Tigres, no es Rayados, pero por lo que sé se le va a meter fuerte este torneo y tengo la información que Efra, siendo campeón del futbol colombiano, ya hay un par de jugadores vistos por Pumas”, indicó el comunicador.

El Club Universidad tiene dos meses para armar el equipo y empezar con la pretemporada antes del inicio del siguiente torneo de la Liga MX.

aar