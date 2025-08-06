¿Quién es Miguel Paul? El portero que le quitó la titularidad a Rodrigo Parra ante el Inter Miami

Keylor Navas salió expulsado en el partido pasado ante el Atlanta United y Efraín Juárez tenía que hacer una decisión muy difícil para la última jornada de la Leagues Cup, y el técnico mexicano decidió debutar a Miguel Paul en el partido ante el Inter Miami y dejar en la banca al joven de 17 años Rodrigo Parra.

Paul es un arquero mexicano que nació el 13 de octubre de 2003; actualmente tiene 21 años de edad y es el arquero titular de la Sub-23 del conjunto auriazul. Nació en Cuautitlán Izcalli y Efraín Juárez ya le dio su primera oportunidad para debutar con el primer equipo.

Miguel Paul viste la camiseta de los Pumas desde la Sub-15 y, con mucho trabajo en el día a día, ha escalado entre las diferentes categorías del club felino hasta conseguir lo que muchos niños sueñan: jugar en primera división.

𝗘𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗵𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼.🧤



Miguel Paul hace su debut como profesional bajo los tres palos de Pumas. 🐾💛💙



¡Te deseamos todo el éxito, Miguel! 🎉#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/3Jezj6mkdp — PUMAS (@PumasMX) August 6, 2025

¿Cuántos partidos ha jugado Miguel Paul con Pumas?

Miguel Paul es un arquero mexicano que ha estado esperando su oportunidad de jugar en el primer equipo y este miércoles 6 de agosto por fin llegó el momento de defender el arco de los Pumas en un partido de Leagues Cup.

Desde el Apertura 2022 a la fecha, Paul ha pasado por la Sub 19 y Sub 20, en donde ha disputado 59 partidos, en los cuales tiene una marca de 52 goles recibidos y 25 porterías en cero.

Después de la salida de Alex Padilla, los dos pésimos partidos de Rodrigo Parra, la lesión de Pablo Lara y la expulsión de Keylor Navas, Miguel Paul por fin pudo ponerse la camiseta del primer equipo para buscar un lugar en la escuadra de Efraín Juárez.

Miguel Paul fue el elegido para reemplazar a Keylor Navas

Después de la expulsión de Keylor Navas, Miguel Paul recibió la oportunidad de defender el arco de los Pumas, pero no fue en cualquier partido; lo hizo en un compromiso de vida o muerte para el cuadro de Efraín Juárez en la Leagues Cup.

Paul fue el sustituto de Navas en el encuentro ante el Inter Miami, correspondiente a la última jornada del torneo internacional; los Universitarios necesitan la victoria para poder avanzar a la siguiente ronda sin depender de otro equipo.

El siguiente encuentro de los Universitarios será el domingo 10 de agosto en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentar al Necaxa en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO