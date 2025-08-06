Luis Suárez no tuvo piedad de un joven jugador de Pumas y lo humilló de la peor manera con una jugada de fantasía

Luis Suárez no tuvo piedad de Miguel Paul, el debutante portero de Pumas.

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, no tuvo piedad de Miguel Paul, el joven portero de Pumas, a quien le metió un gol de penalti a lo Panenka en el duelo de la tercera jornada de la Leagues Cup.

El Pistolero ejecutó de esa manera el tiro desde los 11 pasos al minuto 59 para poner en ventaja a las Garzas en el cotejo con sede en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Luis Suárez cobró con frialdad el penalti para que el Inter Miami rompiera la paridad contra los Pumas, en una acción en la que hizo una auténtica jugada de fantasía, de esas que no se ven en casi ningún partido.

Miguel Paul no tuvo nada que hacer ante esta humillación, futbolísticamente hablando, de la que fue víctima del veterano atacante de 38 años de edad.

Miguel Paul, el sustituto de Keylor Navas en la portería de Pumas

Miguel Paul fue el elegido por el entrenador Efraín Juárez para sustituir al costarricense Keylor Navas en la portería de Pumas para el cotejo ante Inter Miami.

El centroamericano no pudo estar disponible para el duelo ante Las Garzas después de que fue expulsado del juego de la segunda jornada contra el Atlanta United.

La otra opción era el también juvenil Rodrigo Parra, quien fue víctima de críticas por su desempeño en los primeros dos partidos de Pumas en el Apertura 2025, motivo por el que Efraín Juárez habría elegido a Miguel Paul para la cita ante Inter Miami.

Pumas dice adiós a la Leagues Cup

Los Pumas no supieron conservar su ventaja sobre el Inter Miami y perdieron 3-1 en el Chase Stadium, resultado con el que quedaron eliminados de la Leagues Cup.

Los del Pedregal dependían de sí mismos para avanzar a los cuartos de final del certamen binacional. Aseguraban su boleto con un triunfo en 90 minutos o incluso en serie de penaltis, pero ninguna de las dos situaciones ocurrió.

Pumas terminó su participación en la Leagues Cup con una cosecha de cinco unidades. Sumó dos ante el Orlando City, al que venció 4-3 en penaltis tras un empate 1-1, y obtuvo tres con el 3-2 que consiguió en la segunda jornada sobre el Atlanta United.

EVG