¿Quién es José Antonio Pérez Aréchiga, empresario mencionado en un video?

Varios videos de una mujer detenida el 11 de junio en Puebla se hicieron virales, pues en estos la mujer de 35 años de edad que aparece en evidente estado de abriedad asegura que conoce a mienbros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mujer identificada como Ariana F. aseguró en un par de ocasiones que conoce al “dueño” del narco de Veracruz, pues presuntamente mantuvo una relación amorosa con él.

Además, aseguró que el contador del CJNG es José Antonio Pérez Aréchiga y reside en Oaxaca, por lo que las redes comenzaron a mencionar al actual aspirante a la presidencia municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec.

Luego de que estos videos se hicieran virales, el empresario José Antonio Pérez Aréchiga emitió un comunicado en el que niega categóricamente los señalamientos que realizó Ariana F. por presuntos vínculos con el CJNG.

¿Recuerdan a la mujer agredida por policía frente a sus hijos?



Resulta que gritó a los cuatro vientos cuatreros su noviazgo con el contador del CJNG.



Y para rápido sale morenista Nay Salvatori Dip. de Cholula Puebla, a defenderla 🤡



¡Ay no! Con las Buchonas del Bienestar 🎯 pic.twitter.com/Bugd6MQnDt — Marysol 🌻 (@SolesitoDeMZO) June 14, 2026

¿Quién es José Antonio Pérez Aréchiga?

José Antonio Pérez Arechiga es un empresario de Oaxaca que además se desempeña como dirigente de Movimiento Ciudadano en San Juan Bautista, Tuxtepec, en donde es mejor conocido como “Toño” Arechiga.

En el comunicado José Antonio Pérez Aréchiga señala que cuenta con más de 15 años de experiencia como empresario, y que durante ese tiempo siempre se ha manejado “con estricto apego a esos principios éticos, actuando con responsabilidad y profesionalismo en todo momento.”

Apuntó que su imagen y nombre se vieron expuestos y vulnerados en redes sociales, y aseguró que “los señalamientos que se realizan en este video son falsos, muy delicados y fuera de toda lógica, atentando y exponiendo mi integridad, la de mi familia y la del equipo de trabajo que siempre me acompaña.”

El director ejecutivo de Transportes Peare se pronunció en contra de los señalamientos que hizo Ariana F. cuando fue detenida, y rechazó la información que pone en riesgo su integridad y la de su familia.

En una publicación en la que el extitular de la quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Arturo Ramírez Ramírez, aseguró que iría penalmente contra el empresario oaxaqueño un usuario apuntó que Aréchiga es el hermano de “El Chino Antrax.”

En dicho comentario se apunta que José Antonio Pérez Arechiga no es el empresario oaxaqueño, pues el nombre es un pseudónimo que José Ricardo Aréchiga Gamboa -quien fue detenido en julio del 2025- utiliza para “evadir la justicia”.

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