En Michoacán, localizan sin vida a empresario platanero presuntamente secuestrado por el CJNG

Localizan sin vida a empresario platanero que fue presuntamente secuestrado por el CJNG.

Eduardo Ochoa Arias, empresario platanero originario de Colima, fue hallado sin vida en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán, después de 11 días de búsqueda.

Según reportes periodísticos, Ochoa Arias fue secuestrado por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la localidad de Callejones, en el municipio de Tecomán, Colima.

En el municipio de Tecomán, el CJNG ha mantenido presencia en la zona cometiendo delitos como secuestro y extorsión, principalmente, a comercios e integrantes del sector privado.

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Localizan en una playa el cuerpo del empresario platanero

El cuerpo del empresario platanero fue hallado, por habitantes de Playa de Boca de Apiza, en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su identificación forense.

Además, se informó que el cadáver presentaba un disparo en el pecho y estaba maniatado y envuelto en plástico.

Para exigir la localización con vida de Ochoa Arias, los familiares realizaron el viernes 20 de marzo una manifestación que incluyó el bloqueo de la carretera Colima-Manzanillo.

Después del hallazgo del cuerpo, los familiares y empleados de Ochoa Products agradecieron el apoyo y las oraciones que recibieron de la gente durante los momentos de angustia.

“Gracias a quienes nos acompañaron en la lucha, a quienes no perdieron la fe junto a nosotros y elevaron sus oraciones con la esperanza de un milagro. Agradecemos también a todas las personas que hoy nos han hecho llegar sus mensajes, sus palabras de aliento y sus condolencias”, indicó la firma en una imagen publicada en la red social Facebook.

Despiden a Eduardo Ochoa Arias con homenaje

Por su parte, la Asociación de Productores de Plátano Coahuayana convocó a un homenaje de despedida de cuerpo presente de Eduardo Ochoa Arias en las instalaciones del grupo este miércoles a las 20:00 horas.

El empresario platanero exportaba su producto a países de Asia y Estados Unidos, país que catalogó al CJNG como organización terrorista. En el mes de febrero de 2026, las autoridades federales abatieron a Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Usuarios de redes sociales recordaron a Eduardo Ochoa Arias como un hombre altruista, por lo que exigieron justicia para la familia.

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JVR