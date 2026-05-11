Campesinos de Tonanitla bloquean la carretera que conecta Ecatepec con el AIFA

Un grupo de ejidatarios y campesinos del municipio de Tonanitla bloquearon la mañana de este lunes las principales vialidades que conducen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La acción de los quejos es para exigir al Congreso del Estado de México una solución al conflicto de límites territoriales que mantienen con el municipio de Tecámac.

Minutos antes de las 09:00 horas, los manifestantes colocaron llantas y atravesaron camionetas y tractores para impedir el paso de automovilistas y usuarios que se dirigían a la terminal aérea.

Los cierres afectan la circulación hacia el AIFA, a la altura de Tonanitla, así como en dirección hacia Ecatepec; además, el Boulevard Ojo de Agua permanece bloqueado.

Los inconformes señalaron que el municipio de Tecámac se habría quedado con gran parte de las 810 hectáreas en disputa, colindantes con Ecatepec y Tecámac, mientras que Tonanitla conservaría únicamente la zona de Valle Verde, cercana a Nextlalpan.

La disputa territorial ha generado diversos enfrentamientos entre ambas demarcaciones.

Uno de los más graves ocurrió el 2 de octubre de 2023, cuando policías de Tecámac y pobladores de Tonanitla —entre ellos el alcalde— protagonizaron una trifulca que dejó varias personas lesionadas y al menos seis vehículos dañados, incluidas patrullas.

En aquel momento, autoridades de Tecámac acusaron a Tonanitla de construir un arco de bienvenida con el que presuntamente buscaban modificar los límites territoriales y apropiarse de terrenos dentro del polígono ejidal.

Tras aquellos hechos, la Secretaría General de Gobierno instaló mesas de diálogo con autoridades federales, estatales y municipales para evitar nuevos enfrentamientos y avanzar en la definición territorial.

▶️ #AlMomento | Habitantes de Tonanitla bloquean la carretera que conecta Ecatepec con el AIFA; exigen una resolución sobre los límites territoriales que mantienen con Tecámac.



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FGR