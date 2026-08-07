Pipa de gas que explotó en Cuernavaca pertenece a empresa ligada a la tragedia de Puente de La Concordia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) reveló que la pipa de gas LP involucrada en la explosión registrada ayer en la colonia Las Granjas, en el municipio de Cuernavaca, pertenece a la empresa Tomza-Gas Titanium, una filial del conglomerado empresarial Grupo Tomza, involucrado en la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia en septiembre de 2025.

El incidente registrado el jueves dejó al menos 22 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad; 34 viviendas afectadas. En tanto, la explosión ocurrida el año pasado en la alcaldía Iztapalapa tuvo un saldo de 32 personas muertas y más de 90 heridos.

De esta forma, Grupo Tomza ya suma al menos dos incidentes graves en los que explotan pipas de gas LP, provocando heridas y la muerte de varias personas.

Ante la reincidencia de incidentes con unidades de la misma corporación, la autoridad en Morelos mantendrá los procedimientos de revisión en la colonia Las Granjas.

Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) inició un procedimiento administrativo en contra de la empresa Tomza-Gas Titanium por la explosión de la pipa de gas ocurrida el 6 de agosto de 2026.

En redes sociales, la autoridad del estado afirmó que la medida busca deslindar las responsabilidades correspondientes en el ámbito de sus atribuciones.

“Se continuará con las acciones de supervisión y verificación para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil por parte de las empresas dedicadas al manejo, almacenamiento, transporte y distribución de gas LP, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población”, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos.

Muere fundador de Grupo Tomza

El empresario Tomás Zaragoza Fuentes, fundador del conglomerado gasero Grupo Tomza, falleció este viernes 7 de agosto a los 82 años de edad en Ciudad Juárez, Chihuahua, según confirmó su familia.

El líder empresarial desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en la industria del gas LP, consolidándose como un referente del sector energético tanto en México como en Centroamérica.

Nacido en Ciudad Juárez en enero de 1944, Zaragoza Fuentes comenzó desde joven sus actividades en el ramo de los hidrocarburos.

En 1961 fundó Grupo Tomza, firma que con el paso de los años extendió de forma sostenida sus operaciones comerciales hacia diversas entidades del país y múltiples mercados del continente centroamericano.

La corporación enfocó sus operaciones principales en la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de gas LP.

A lo largo de su expansión, la compañía integró una amplia red de marcas y filiales dedicadas a cubrir la cadena de suministro del combustible.

Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de don Tomás Zaragoza Fuentes, fundador de Grupo TOMZA.



Su vida y legado son ejemplo de trabajo, integridad, fe y compromiso.



Que Dios brinde fortaleza y consuelo a su familia y seres queridos. 🕊️ pic.twitter.com/L7ZyYVnCWK — Bety Robles (@beatrizroblesgs) August 8, 2026

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JVR