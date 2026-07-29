Golpe al huachicol en Edomex: desarticulan dos células ligadas a ‘Don Checo’

Autoridades federales detuvieron a 17 personas y desarticularon las células “Los Patrones” y “Los Rebollo”, señaladas como parte de la organización de Cirio “N”, alias “Don Checo”, dedicada al robo y comercialización ilícita de Gas LP en seis municipios del Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una primera serie de cateos en 14 inmuebles, donde localizó aproximadamente 47 mil litros de combustible, cerca de un millón de pesos en efectivo, narcóticos, armas, cargadores y cartuchos. Los agentes también incautaron cuatro vehículos de alta gama, tractocamiones, tanques de almacenamiento y 11 propiedades. Un juez vinculó a proceso a seis implicados.

Esta intervención causó afectaciones calculadas en 101 millones 260 mil pesos a la estructura criminal, de acuerdo con la información obtenida durante las diligencias. Las operaciones alcanzaban los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla.

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En el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, la #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico, la @SEMAR_mx, el #CNI y @Pemex Logística, desarticuló dos células de un grupo criminal que operaba en diversos municipios del #Edomex.



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Una segunda serie de órdenes judiciales llevó a las fuerzas de seguridad hasta otros nueve inmuebles relacionados con familiares de “Don Checo”, quienes presuntamente mantuvieron las actividades ilegales después de las capturas de los principales mandos. El despliegue dejó 11 personas detenidas.

Dentro de un predio de más de tres mil 500 metros cuadrados, ubicado en Tecámac, los agentes encontraron un centro clandestino para abastecer tractocamiones. Las cajas de esas unidades contaban con tanques ocultos destinados al traslado irregular de Gas LP.

Cerca de la propiedad había una toma clandestina conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), escondida bajo la caja seca de un tráiler. Un túnel conducía hasta la tubería y permitía, según la investigación, extraer el producto, llenar pipas y enviarlas hacia otro punto utilizado para almacenar los contenedores adaptados.

El segundo operativo permitió incautar diversos vehículos, nueve inmuebles e hidrocarburo con un valor estimado de 165 millones 500 mil 500 pesos. La acción afectó la infraestructura logística que el grupo empleaba para sustraer, transportar y distribuir el energético.

Después de la captura de Cirio “N”, registrada en junio del año pasado junto con 31 probables integrantes de su organización, Mauricio “N”, alias “El Burras”, habría tomado el control de las operaciones. Las autoridades lo arrestaron en abril de 2026 acompañado por otras seis personas.

Según la indagatoria, Andrés “N”, alias “El Patrón”, asumió después parte de las funciones delictivas. La red utilizaba empresas gaseras para colocar el producto, además de perforar ductos y movilizar cargamentos extraídos de forma clandestina.

Por la célula “Los Patrones”, la autoridad identificó a Andrés “N”, Noel “N”, Jesús “N”, José Guillermo “N”, Ulises Alejandro “N” y Leonardo “N”.

Respecto de “Los Rebollo”, los detenidos son Manuel “N”, Benito Lázaro “N”, Juan Manuel “N”, Fernando “N”, Ramiro “N”, Juan Carlos “N”, Fabián “N”, José Alfredo “N”, Luis Ignacio “N”, Enrique “N” y César “N”.

Los operativos contaron con la participación de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y Pemex Logística. Las pesquisas quedaron a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

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MSL