Quintana Roo eleva calificación crediticia a HR AA- con HR Ratings, destaca Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que el manejo transparente de los recursos fortalece la infraestructura de la entidad.

Buenas noticias para los habitantes de Quintana Roo: el estado ha alcanzado su mejor calificación crediticia histórica, un logro que se traduce directamente en más obras, mejores servicios y mayor bienestar para las familias. La agencia internacional HR Ratings elevó la calificación de la entidad de HR A+ a HR AA-, modificando además su perspectiva de Positiva a Estable.

Este avance significa que Quintana Roo genera mayor confianza entre inversionistas e instituciones financieras, lo que permite acceder a mejores condiciones de financiamiento para proyectos públicos. En la práctica, esto se traduce en la capacidad de impulsar más infraestructura, programas sociales y acciones que benefician directamente a la comunidad, sin comprometer la estabilidad económica del estado.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que este reconocimiento confirma que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo está dando resultados. Subrayó que la administración mantiene un manejo eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos, privilegiando siempre que “el dinero del pueblo regrese al pueblo” en forma de obras y programas que mejoran la calidad de vida.

Por su parte, la secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Martha Parroquín Pérez, destacó que esta mejora es el resultado de una política financiera basada en la disciplina fiscal. La estrategia incluye el fortalecimiento de la recaudación propia y una administración responsable del gasto público, sin contratar deuda adicional y manteniendo una sólida posición de liquidez.

HR Ratings resalta en su evaluación que, durante el último ejercicio fiscal analizado, el estado registró un crecimiento del 10.3 por ciento en los Ingresos de Libre Disposición. Este incremento fue impulsado por una mayor recaudación propia y por las acciones implementadas para fortalecer la eficiencia recaudatoria.

📈 ¡#QuintanaRoo alcanza su mejor calificación crediticia en su historia!



HR Ratings elevó nuestra calificación de HR A+ a HR AA-, un reconocimiento que significa más confianza, más inversión y más prosperidad para las familias quintanarroenses.



En este gobierno… pic.twitter.com/hBFlsv8PpC — Mara Lezama (@MaraLezama) July 30, 2026

Este desempeño permitió mejorar los indicadores de liquidez, reducir el endeudamiento relativo y disminuir el pasivo circulante, fortaleciendo la estabilidad financiera de la entidad. La calificadora también reconoce que los recursos obtenidos se han orientado a sectores prioritarios como salud, educación, turismo y seguridad pública.

La asignación de recursos refleja un equilibrio entre la responsabilidad financiera y la inversión social, pilares fundamentales que impulsan el desarrollo integral de Quintana Roo. Este enfoque asegura que el crecimiento económico se traduce en beneficios tangibles para todos los ciudadanos.

Con este logro, Quintana Roo acumula un avance de seis niveles en la escala de HR Ratings durante la presente administración estatal, pasando de una calificación BBB- a AA-; este es uno de los mayores crecimientos registrados por una entidad federativa en el país.

Este posicionamiento coloca al estado a solo tres niveles de alcanzar la máxima calificación que otorga esta agencia, consolidando a Quintana Roo como un referente en la gestión de finanzas públicas sanas y transparentes a nivel nacional.

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JVR