Morelos

Un muerto y dos lesionados por explosión de polvorín en Ocotepec, Cuernavaca | VIDEO

Personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital; servicios de emergencia permanecen en el sitio

Explosión de polvorón en el poblado de Ocotepec, Cuernavaca, el 29 de julio de 2026.
Explosión de polvorón en el poblado de Ocotepec, Cuernavaca, el 29 de julio de 2026. Foto: RRSS
Por:
La Razón Online

Una persona murió y otras dos resultaron lesionadas por la explosión de un polvorín registrada este miércoles en el poblado de Ocotepec, al norte de Cuernavaca, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).

Desde el lugar del siniestro y sin brindar más detalles, el coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

“Tenemos dos personas lesionadas y una persona sin vida. Continuaremos las labores aquí en el lugar; cualquier situación, estaremos informando”, declaró en un breve mensaje en video.

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Previamente, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca atendió la emergencia en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, “para brindar atención inmediata, salvaguardar la integridad de la población y mantener la zona bajo resguardo”.

Asimismo, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar el perímetro mientras continúan los trabajos.

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cehr

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