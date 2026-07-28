Dan prisión preventiva a viuda de alcalde de Temoac asesinado y a director de seguridad por extorsión

Marisol “N”, presidenta del DIF Municipal de Temoac y el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Geovany Emmanuel “N”.

Por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, un juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Temoac, Morelos, y a Marisol “N”, viuda de Valentín Lavín Romero, presidente municipal asesinado el pasado 22 de julio.

Marisol “N”, quien se desempeñaba como presidenta del DIF Municipal, fue detenida el pasado 27 de julio en el municipio de Cuautla y posteriormente trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec.

Sobre Geovany Emmanuel “N”, el Registro Nacional de Detenciones únicamente consigna su media filiación y destaca que al momento de su detención vestía un pantalón táctico y una playera con la leyenda “Policía Morelos”.

Desde julio de 2025, ambos funcionarios presuntamente exigían “una fuerte suma de dinero” a sus víctimas en Temoac, mediante agresiones y amenazas, a cambio de no causarles daño, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

#FiscalíaMorelosInforma📄PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEMOAC POR EXTORSIÓN AGRAVADA



•Mediante violencia y amenazas, desde julio de 2025 coaccionaron a víctimas, para la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño



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Viuda de alcalde asesinado, hija de ‘La Patrona’

Marisol “N” es hija de Andrea “N”, alias “La Patrona”, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada como presunta operadora de “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco”, una célula delictiva relacionada con delitos de extorsión, homicidios, narcomenudeo y secuestro en municipios al oriente de Morelos.

Valentín Lavín Romero, asesinado al interior de las oficinas de la presidencia municipal de Temoac, era investigado por presuntos vínculos con esa célula delictiva, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 24 de julio.

Durante la audiencia celebrada este 28 de julio en la Ciudad Judicial de Cuautla, la autoridad judicial impuso prisión preventiva a ambos imputados el delito de extorsión agravada, mientras se resuelve si son vinculados a proceso.

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cehr