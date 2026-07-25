Destapan nexo criminal del munícipe asesinado

Valentín Lavín gobernó el municipio de Temoac en tres periodos por el PT, PVEM y MAS.

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, recientemente asesinado dentro de sus oficinas del Ayuntamiento, era investigado por sus presuntos vínculos con grupos delincuenciales a los que se atribuyen extorsiones, homicidios y otros delitos en la misma entidad.

Durante la gira presidencial que este fin de semana se realiza en la entidad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de la indagatoria que se abrió para esclarecer la ejecución del edil.

El dato: En la zona oriente de Morelos el operativo Enjambre logró detener por delincuencia organizada a un exalcalde de Ayala y a los ediles en funciones de Cuautla y Atlatlaucan.

Como parte del informe, señaló que Lavín Romero estaba relacionado con células delictivas como Los Aparicio y Los Huazulco, a quienes se les responsabiliza de cometer narcomenudeo y secuestros, particularmente, al oriente de Morelos.

El funcionario federal informó que las averiguaciones no sólo involucraban al alcalde, sino también a su red familiar, como su suegra, Andrea ‘N’, contra quien ya se contemplaba una detención debido a que la fiscalía encontró que se desempeñaba como tesorera municipal.

Además, la dependencia federal encontró indicios de que la mujer también fungía como operadora de una de las estructuras delincuenciales y tenía diversos señalamientos públicos que la vinculaban con hechos violentos en la zona. Asimismo, señaló que ya se ejecutó una orden de aprehensión en contra del suegro del edil.

García Harfuch comentó que Valentín Lavín ya había sido blanco de un ataque armado a inicios del 2026 y, desde entonces, se encontraba bajo investigación.

3 ediles de Morelos fueron detenidos en el operativo Enjambre

Entre las líneas indagadas se contempla la denuncia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que a finales de marzo exigieron que se investigara al finado por su presunta responsabilidad en los homicidios de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho, quien contendió por la presidencia municipal de Temoac.

Otra acusación que versaba sobre Lavín Romero era la presunta participación de su familia en las amenazas contra Félix Oviel Ocampo, hermano de un excandidato priista a la presidencia de ese municipio y que fue ejecutado hace un año.

No obstante, enfatizó que la línea central del ataque que le quitó la vida a edil en el Palacio Municipal es la rivalidad entre la célula criminal con la que presuntamente participaba y una rival.

Explicó que “en mayo del 2026 hubo otras denuncias que se recibieron en el Gabinete de Seguridad. Y él recibió una agresión el 31 de enero del 2026, ahí se suscita el primer ataque armado en contra del alcalde. Ha habido otra serie de eventos violentos en contra de él y de su familia. Y la principal línea de investigación, obviamente, es una rivalidad delincuencial que tenía su grupo, su célula delictiva con otra célula”.

García Harfuch expresó su solidaridad con los seres queridos del edil y con los habitantes del municipio, a quienes, afirmó, que ya se entabló una coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGJM) para contribuir al esclarecimiento del crimen y detener a los responsables.

“Como parte de los actos de investigación, las autoridades locales aseguraron las oficinas del gobierno municipal para preservar los indicios y fortalecer las líneas de investigación. Paralelamente, las instituciones federales y estatales continúan desarrollando trabajos de inteligencia e investigación que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido y detener a los responsables”, comentó al subrayar que este hecho no suplirá las labores que se mantienen en el territorio para detener a más generadores de violencia.