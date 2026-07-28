Ecatepec reduce inseguridad: percepción ciudadana baja 8.9 puntos

El plan de pacificación aplicado se alinea con los ejes de seguridad impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudadanos de Ecatepec perciben una mejora significativa en la seguridad pública; la percepción de inseguridad en el municipio ha disminuido 8.9 puntos, superando los promedios estatales y nacionales, según datos recientes. Este avance se acompaña de un incremento notable en la confianza hacia la policía local, que pasó del 33% al 47%, y una mayor efectividad en su labor, alcanzando el 42.2%.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que estos resultados son fruto de la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y aplicada en territorio por la policía municipal junto a la Secretaría de Marina, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Durante años, Ecatepec, uno de los municipios más poblados y extensos del país, cargó con un estigma de abandono e inseguridad; sin embargo, la alcaldesa Cisneros Coss subraya que estas condiciones están cambiando, reflejando un esfuerzo conjunto por transformar la realidad local.

La alcaldesa de la demarcación, Azucena Cisneros Coss, presentó el informe comparativo sobre la reducción de la incidencia delictiva. ı Foto: Especial.

De hecho, en los últimos dos años, la percepción de la población sobre la efectividad del gobierno municipal para resolver problemáticas públicas se incrementó más del 18%, pasando de 6.4% en diciembre de 2025 a 24.8% en junio de 2026; esto se atribuye a la respuesta directa a demandas ciudadanas en obras y acciones.

“Estos resultados son relevantes para la presidenta Claudia Sheinbaum y para la estrategia nacional de seguridad, porque están ocurriendo en uno de los territorios más grandes, complejos y golpeados por la inseguridad durante las últimas décadas", afirmó la alcaldesa.

Un dato revelador es que la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros) ya no figura entre las tres principales problemáticas percibidas por la población, ubicándose ahora en la octava posición; el principal problema que aqueja a los ecatepequenses, según los datos, son los baches.

La alcaldesa Cisneros resaltó que estos avances cuentan con el respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, así como la presencia permanente de la Secretaría de Marina y la coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército, la policía estatal y la Fiscalía mexiquense.

Hoy Ecatepec no solo registra una menor percepción de inseguridad, también presenta una reducción sostenida en los delitos que más afectan a las familias.



De acuerdo con la ENSU del INEGI, la percepción de inseguridad disminuyó de 87.6% a 78.7%, una reducción de 8.9 puntos… pic.twitter.com/YNndXZz3w8 — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) July 29, 2026

El Comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Capitán de Marina Luis Alberto Taylor González, detalló que Ecatepec registra una tendencia histórica a la baja en la percepción de inseguridad, la cual se redujo del 97.4% en julio de 2019 al 78.7% en junio de 2026.

Esta mejora se traduce en un desplome de la incidencia delictiva; respecto a 2015, el robo de vehículos bajó 82.5%, la extorsión 73.9% y el homicidio doloso 82.5%. Comparado con 2024, los delitos también mantienen una tendencia a la baja: robo de vehículo -51.6%, extorsión -45.2%, homicidio doloso -47.9%, robo a transeúnte -31.6% y robo a negocio -32.4%.

La presencia constante de la Marina en el territorio, desde el inicio de la administración, ha sido clave para fortalecer la vigilancia, la inteligencia y los operativos en colonias donde la delincuencia actuó con impunidad durante años; el gobierno municipal reitera su compromiso de continuar mejorando los servicios públicos y la seguridad para todos los habitantes de Ecatepec.

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JVR