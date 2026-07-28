Acuerdan C5 metropolitano anticrimen

LA JEFA de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México y el Estado de México acordaron fortalecer la coordinación en materia de seguridad y crear un C5 Metropolitano, a fin de evitar que los límites territoriales frenen la persecución de delincuentes.

La creación de ésta y otras herramientas surgieron de la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y Seguridad, realizada el pasado 23 de julio en Tecámac, Estado de México, entre Brugada Molina, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y otros mandatarios de entidades limítrofes.

“Muchas veces para cualquier delito terminamos cuando pasamos al Estado de México y con esas coordinaciones tenemos un momento histórico que nos permite analizar coordinaciones administrativas.

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“Si para los delincuentes no hay fronteras ni limitaciones, los gobiernos tenemos que hacer el esfuerzo para que estas fronteras no limiten nuestra actuación contra la delincuencia”, afirmó.

La Jefa de Gobierno señaló que los mecanismos acordados permitirán que, cuando los presuntos responsables de un delito se trasladen entre ambas entidades, las autoridades puedan continuar con el seguimiento correspondiente.

“Logramos ya acordar mecanismos para que cuando los delincuentes se nos vayan al Estado de México inmediatamente podamos seguirlos desde el Estado de México y viceversa”, sostuvo la mandataria capitalina.

Brugada Molina destacó que la coordinación metropolitana entre ambas entidades se ha mantenido durante el último año y medio y aseguró que ha permitido avanzar en la reducción de delitos de alto impacto, como homicidio doloso y robo de vehículos con y sin violencia.

“Es una reunión metropolitana que desde hace año y medio hemos venido dándole continuidad y con muy buenos resultados”, señaló.