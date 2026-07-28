Van por revisar estrategia ante alza de ambulantaje

Vendedores ofrecen estampas y artículos alusivos al Mundial de Futbol en Bellas Artes, el 20 de julio.

El Gobierno de la Ciudad de México revisará mañana la estrategia de reordenamiento del comercio ambulante en el Centro Histórico, luego del incremento de comerciantes informales en zonas como la Alameda Central y Bellas Artes; así lo informó el secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto Romero.

A pregunta expresa de La Razón, el secretario Cravioto Romero informó que se descarta realizar un operativo como el del 19 de diciembre de 2024 en Bellas Artes, cuando se desplegaron alrededor de 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para retirar a comerciantes que ocupaban las jardineras y la explanada del recinto, así como las zonas aledañas que actualmente tienen presencia de vendedores informales.

El Dato: El gobierno capitalino ha ofrecido espacios de venta en estaciones del Metro a ciertos grupos de ambulantes para disminuir la saturación en la vía pública.

“Quedamos que el miércoles, con todas las comisiones de la Secretaría de Gobierno y de Reordenamiento, vamos a revisar cómo estamos trabajando en la zona de la Alameda. Hay colectivos que aceptan y otros grupos que todavía no aceptan, pero ése es uno de los retos principales que tenemos y vamos a reforzar y reorganizar”, afirmó.

Cravioto informó que han realizado ordenamientos de los días en que se colocan los comerciantes y que, después del diálogo con colectivos de comerciantes informales para que se trasladen de la Alameda Central hacia locales en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), los vendedores pasaron de 150 a 75 durante las últimas tres semanas.

No obstante, reconoció que en los últimos días, particularmente durante los fines de semana, volvió a incrementarse la presencia de ambulantes, principalmente sobre avenida Juárez.

600 elementos participaron en el desalojo de ambulantes

El secretario indicó que será hasta después de la reunión de mañana cuando se definan las nuevas acciones de reordenamiento; sin embargo, no precisó si los comerciantes que sean retirados serán reubicados ni a qué estaciones del Metro o a qué otros espacios de la ciudad podrían ser enviados.

Respecto a la zona de Bellas Artes, sostuvo que la explanada permanece libre de comercio informal: “La explanada de Bellas Artes no está invadida. Está el paseo peatonal Ángel Peralta, la explanada está bien, está libre”, aseguró.

Sin embargo, La Razón documentó durante un recorrido realizado el 20 de julio la presencia de comerciantes tanto en el paseo peatonal Ángel Peralta como en la propia explanada del Palacio de Bellas Artes. En el sitio se observó a vendedores, adultos y menores de edad, ofreciendo estampas y artículos alusivos al Mundial de Futbol 2026.

El hallazgo ocurrió días después de que el Gobierno capitalino promoviera ese espacio como un punto de intercambio gratuito, sin fines de lucro, para coleccionistas del álbum oficial del Mundial de Futbol 2026.

No obstante, este diario publicó que hasta el 23 de julio el sitio operaba también como un punto de venta, sin control, donde las estampas se comercializaban desde 10 pesos hasta 3 mil 200 pesos, dependiendo de la edición y la rareza del material.