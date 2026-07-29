En el Pedregal explotan inmueble como área multicomercial... sin tener permisos

En la alcaldía Álvaro Obregón, el predio situado en el número 161 de la calle Cráter, colonia Jardines del Pedregal, lleva meses de ser explotado como área multicomercial, a pesar de no contar con los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

Si bien la propiedad opera como despacho jurídico y sí cuenta con el aval correspondiente, el lugar también lleva a cabo actividades que no están reconocidas en el último Certificado de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad, constató La Razón.

UNO DE LOS ESPACIOS destinados a coworking. ı Foto: Especial

Este documento se solicitó el 16 de diciembre de 2025 y el proceso concluyó con su emisión el 12 de febrero de 2026, por lo que sus especificaciones arrojan varias interrogantes sobre el negocio.

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El Dato: UN COWORKING es un espacio de trabajo compartido donde personas pagan por usar un escritorio u oficina, con Internet y sala de juntas, sin los gastos de una oficina propia.

DE FILOSOFÍA MONTESSORI. En sus redes sociales, el lugar se presenta con el nombre comercial de Casa MAQ para operar como ludoteca y ofrecer talleres a niños y niñas menores de 10 años.

“Un espacio inspirado en la filosofía Montessori, con áreas diseñadas para promover independencia, exploración y desarrollo sensorial, emocional y cognitivo. Se integran actividades lúdicas, talleres creativos y experiencias educativas personalizadas que fomentan el aprendizaje natural y el disfrute”, refiere.

Entre las actividades orientadas a los menores figuran quehaceres artísticos, de reciclaje, lectura, escritura, e incluso, cocina. De igual forma, se ofrecen cursos de inglés, defensa personal y cerámica.

El Tip: EL PEDREGAL es una zona residencial caracterizada por amplios terrenos, arquitectura modernista y alta plusvalía.

En el desdoble de actividades que se despliegan en la residencia, Casa MAQ también tiene operaciones como coworking; es decir, el recinto presta un espacio compartido donde cualquier persona puede trabajar a distancia, mientras sus hijos hacen labores recreativas.

“Un coworking moderno, equipado con todo lo necesario para trabajar de manera productiva y tranquila, sabiendo que sus hijos se encuentran en manos de profesionales especializados (psicólogos, terapeutas, nutriólogos, coaches)”, se publicita en la marca.

ÁREA DE JARDINES, que es ocupada como esparcimiento. ı Foto: Especial

NO CUADRA. Pero detrás del branding, la casona enfrenta una realidad administrativa incompleta. En entrevista con La Razón, Raúl Espinoza, director general de Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, asentó que el sitio tiene permiso para funcionar como bufete jurídico, por lo que cualquier funcionamiento ajeno a esta disposición sería irregular.

“El 12 de febrero de 2026 se les emitió el Certificado de Uso de Suelo de Reconocimiento de Actividad, para llevar a cabo, dice el documento: ‘las actividades relacionadas con el giro de servicios de consultoría en administración bufete y bufetes jurídicos, en una superficie ocupada a 200 m2, por lo que queda reconocido en los términos y condiciones que establece el citado decreto’”, comentó.

35 seguidores tiene en Facebook la Casa MAQ

En este sentido, Espinoza Mendoza sugirió que las actividades de coworking en el lugar tal vez podrían ajustarse al certificado que el lugar posee actualmente, siempre y cuando los dueños puedan establecer una relación lógica entre esto y el permiso con el que se cuenta.

Aun bajo este escenario, no hay garantía de que esta situación pueda corroborarse, sin mencionar que para el director de Ordenamiento Urbano también sería complejo justificar que el inmueble se utilice como ludoteca.

“Si ellos de alguna forma pueden demostrar que el coworking aplica dentro de servicios de consultoría de administración, lo podrían estar haciendo. La ludoteca sería más complicado”, apuntó el especialista en ordenamiento territorial.

SÓLO VIVIENDA. Más allá del último Certificado de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad, a través de los años el recinto ha tramitado un total de cuatro Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo, de los cuales este medio tiene copia digital.

En ninguno de ellos, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana dio su aval para que Cráter 161 pudiera operar como ludoteca o coworking.

Los oficios en cuestión datan del 28 de noviembre de 2014; del 23 de marzo de 2015; 29 de marzo de 2019, y 24 de mayo de 2019, y sólo contemplan dos usos específicos para la propiedad: habitacional (unifamiliar o plurifamiliar) y servicios restringidos (únicamente como garita o caseta de vigilancia).

Esto implicaría que todo aprovechamiento que no se contemple en los oficios podría ser considerado irregular y tendría que sujetarse a las disposiciones que establezcan la autoridades.

Las multas para quienes no cuenten con la documentación actualizada de sus actividades mercantiles van de 25 a 125 Unidades de Medida y Actualización vigentes (UMAS), según lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

Por ello, si la autoridad competente comprueba alguna irregularidad en el sitio señalado, los dueños del establecimiento podrían enfrentar una multa que iría de dos mil 932 a 14 mil 663 pesos, lo cual no contabiliza sanciones adicionales por otro tipo de faltas o irregularidades.

VACÍO INFORMATIVO. Sobre los permisos de operación como ludoteca, La Razón recurrió a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para conocer si el negocio los tiene para impartir cursos y talleres a menores de edad.

Laura Ovando, trabajadora de la dependencia, afirmó que dicha autoridad no proporcionaría detalles o comentarios sobre la situación del inmueble.

Si bien no se puede afirmar que Casa MAQ carezca del aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP), también es una posibilidad que el negocio haya violado las disposiciones de las autoridades.

En un recorrido realizado por la zona del establecimiento, se pudo notar que la numeración que identificaba al lugar con el 161 desapareció, pese a que en 2024 el espacio contaba con la indicación correspondiente.