Alistan ordenamiento del comercio en Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro iniciará un proceso de reordenamiento del comercio dentro de sus instalaciones, que incluirá la revisión de los Permisos Temporales Revocables (PTR) y el retiro de aquellos que presenten irregularidades, informó el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez.

Durante una reunión con medios de comunicación, el funcionario aseguró que uno de los principales problemas detectados al asumir la dirección general del Metro fue la saturación de pasillos y andenes por actividades comerciales, lo que, afirmó, afectaba la movilidad de los usuarios y representaba riesgos en materia de protección civil.

El Dato: EL STC y la Secretaría de Gobierno analizan habilitar 40 locales para comerciantes que venden en la vía pública; los espacios podrían operar bajo un esquema rotativo.

“Al día de hoy sigo sin comprender por qué se convirtió el Metro en un espacio de acceso para el comercio… cuando es un medio de transporte”, expresó, al presentar un balance del tiempo que lleva al frente del STC.

Rubalcava Suárez señaló que el reordenamiento se hará para los locales comerciales y los espacios instalados en las llamadas “latas”, con el objetivo de recuperar áreas de circulación dentro de las estaciones.

Como ejemplo, mencionó que al inicio de su administración encontraron andenes, pasillos y hasta torniquetes invadidos por comerciantes en estaciones como Universidad, Bellas Artes y en distintos puntos de la Línea B, donde incluso la venta de productos reducía el espacio disponible para el ascenso y descenso de pasajeros.

19 estaciones del sistema, remodeladas de cara al Mundial

El funcionario precisó que el proceso de reordenamiento no busca retirar a todos los comerciantes del Metro, sino reorganizar su presencia para privilegiar la movilidad de los usuarios.

“Entendemos que es una necesidad, pero también entendemos que la prioridad del Metro es la movilidad”, señaló, al advertir que la reducción de pasillos y salidas por la instalación de puestos representa un riesgo en caso de emergencia.

Igualmente, informó que continuará la revisión de los Permisos Temporales Revocables (PTR), pues durante las inspecciones se han detectado diversas iregularidades en ellos.

Explicó que desde las remodelaciones realizadas en estaciones del Metro rumbo a la realización del Mundial de 2026, se han retirado alrededor de 80 permisos y que el proceso continuará.

Indicó que entre las anomalías encontradas hay permisos duplicados, documentos que fueron expedidos para una línea y utilizados en otra, así como autorizaciones presuntamente apócrifas, por lo que la administración buscará depurar el padrón de comerciantes autorizados.

“Vamos a comenzar un proceso para revisar los Permisos Temporales Revocables; muchos son copias de las copias de las copias de los originales, hay permisos que fueron expedidos para una línea y hoy aparecen en otra, e incluso hemos detectado permisos apócrifos. Por eso vamos a hacer una depuración”, expresó.

Adrián Rubalcava detalló que la revisión se realizará “PTR por PTR”, ya que han detectado casos en los que empresas concentran decenas de permisos y posteriormente subarriendan los locales a comerciantes que realmente trabajan en esos lugares.

“Hay empresas que tienen el control de los locales, no son gente que tiene la necesidad; son grandes empresas que a su vez subarriendan los locales comerciales a un costo muy alto”, afirmó.

El funcionario explicó que existen casos en los que el titular del permiso paga al Metro alrededor de tres mil pesos mensuales, pero posteriormente subarrienda el espacio por 20 mil o hasta 30 mil pesos, por lo que consideró que el principal beneficio económico termina en manos de intermediarios y no en quienes dependen del comercio para obtener ingresos.

Añadió que el objetivo de la revisión también es fortalecer las finanzas del organismo, al considerar que los ingresos provenientes de los permisos comerciales y de publicidad deberían destinarse al mantenimiento de las estaciones.