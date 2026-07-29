Ante lluvias intensas

Piden actualizar los Atlas de Riesgos

La iniciativa destaca que la capital enfrenta fenómenos de origen geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo, entre ellos sismos, hundimientos, agrietamientos, lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamientos de cauces

LA DIPUTADA petista, ayer, en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.
LA DIPUTADA petista, ayer, en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México. Foto: Especial
Por:
Fernanda Rangel

ANTE EL AUMENTO de afectaciones por lluvias intensas en la capital, la diputada local Miriam Saldaña Cháirez propuso que las 16 alcaldías actualicen sus Atlas de Riesgos, con el fin de incorporar una perspectiva hidrológica que permita identificar antiguos cauces, zonas de escurrimiento, áreas inundables y puntos de concentración de agua.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) presentó un punto de acuerdo donde además planteó que estos instrumentos de prevención sean revisados en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Saldaña Cháirez señaló que la actualización permitiría mejorar la prevención de peligros asociados a las precipitaciones, como saturación del drenaje, inundaciones y encharcamientos.

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Argumentó que los atlas no deben limitarse a ser documentos cartográficos, sino convertirse en herramientas dinámicas para la toma de decisiones públicas y la planeación territorial.

La iniciativa de la legisladora petista, que ya fue turnada a comisiones, destaca que la capital enfrenta fenómenos de origen geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo, entre ellos sismos, hundimientos, agrietamientos, lluvias torrenciales, inundaciones y desbordamientos de cauces.

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